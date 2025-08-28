Befektetési lehetőség csábító diszkonton: Coterra Energy

Az amerikai S&P 500 részvényindex energetikai vállalatait vizsgálva a Coterra Energy kedvező árazás mellett kínál belépési lehetőséget az amerikai fosszilis energiahordozók piacára. A vállalat előremutató P/E (árfolyam/egy részvényre jutó nettó profit) rátája 9,3-szoros, EV/EBITDA (vállalati érték/EBITDA) mutatója pedig 4,5-szörös, ami jelentős diszkontot jelent a 16,1, illetve 8,5-szörös értékeken mozgó iparági átlaghoz képest.

Főként a Permian-medencében termel a Coterra Energy / Fotó: AFP (illusztráció)

Az elemzői konszenzus kifejezetten optimista a részvényekkel kapcsolatban: a 12 havi célár alapján 40 százalékos felértékelődési potenciál rejlik a vállalat papírjaiban, emellett 3,7 százalékos osztalékhozamot is biztosít. A cég a saját részvényeit aktívan veszi, jelenleg egy 2 milliárd dollár értékű visszavásárlási programot futtat.

A mesterséges intelligencia fokozza az energiaéhséget

Tavalyelőtt, 2023-ban az Egyesült Államok adatközpontjai összesen 176 ezer MWh (megawattóra) energiát fogyasztottak, azonban a mesterséges intelligencia (MI) térhódítása jelentős energiaigény-növekedést generál, egyes várakozások szerint 2028-ra ennek mértéke elérheti az 580 ezer MWh-t is.

A méreteket jól érzékelteti, hogy Magyarország teljes áramfelhasználása mindössze 35,5 ezer MWh volt 2023-ban, miközben a z Egyesült Államok összesen körülbelül 4,5 millió MWh energiát használt fel.

Az MI-adatközpontok működésének kritikus jellemzője a folyamatos energiaellátás szükséglete.

Az MI-adatközpontoknak állandó áramellátásra van szükségük, 24 órában, a hét minden napján, az év 365 napján

– magyarázza Rahul Mewawalla, a nagy energiaigényű, MI-támogató adatközpontokat építő és üzemeltető Mawson Infrastructure Group vezérigazgatója.

Ez a követelmény pedig lehetetlenné teszi – az időszakosan változó mértékben rendelkezésre álló – megújuló technológiákra, például szél- vagy napenergiára való kizárólagos támaszkodást, így az adatközpontok jellemzően szennyezőbb elektromosságot használnak.

A nukleáris energia még csak távlat

A nagy technológiai vállalatok tisztában vannak a fosszilisüzemanyag-függőség problémájával. A Meta, az Amazon és a Google csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely 2050-re megháromszorozná a világ nukleáris kapacitását.