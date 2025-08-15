Deutsche Telekom – stabil növekedés, alulértékelt európai üzlet

Augusztus 7-én reggel tette közzé második negyedéves számait a Deutsche Telekom. Bár a menedzsment enyhén megemelte az év végi várakozásait, a részvényárfolyam a nap végére mégis néhány százalékos mínuszba került.

A befektetők ismét felfedezhetik maguknak a Deutsche Telekom részvényeit / Fotó: Piotr Swat / Shutterstock

A visszaesést főként a németországi gyengébb teljesítmény okozta: csökkent a vezetékes internet-előfizetők száma, a mobilpiaci bővülés lassult, és lemorzsolódtak az alacsony díjú vállalati ügyfelek. Mindezek ellenére a Deutsche Telekom még így is jobban növekedett hazai riválisainál egy rendkívül versengő, négy nagy szolgáltató által uralt piacon. Emiatt is túlzónak tűnt a közel 4 százalékos esés, különösen, mivel a német szegmens már a csoport EBITDAaL-jének kevesebb mint egynegyedét adja.

A cég növekedésének motorja továbbra is az amerikai T-Mobile, amelyben a Deutsche Telekom több mint 52 százalékos részesedéssel bír. Az elsősorban mobiltelefon-szolgáltatóként működő T-Mobile-tól várható a következő években a legnagyobb profitbővülés az amerikai piacon, az organikus növekedés és a felvásárlások kombinációjának köszönhetően.

A Deutsche Telekom idei évre várt, 45 milliárd eurót meghaladó EBITDAaL-jének körülbelül kétharmadát az amerikai leányvállalat adja. Piaci kapitalizáció alapján azonban a DTE mintegy 149 milliárd eurós értékének 85 százalékát a T-Mobile-ban meglévő részesedése teszi ki. A jelentés óta a DTE és a TMUS értékeltsége közötti különbség tovább nőtt, ami arra utal, hogy a piac az európai üzletágat stabil teljesítménye ellenére is jelentős diszkonttal árazza.

A vállalat az idei évre 5 százalékos részvényenkénti profitnövekedést vár, középtávon pedig, 2027-re, akár évi 12 százalékos bővülés is elérhető lehet. A stabil növekedési kilátások és a visszaesett árazás miatt a befektetők ismét felfedezhetik maguknak a Magyar Telekom anyavállalatának részvényeit.