Rekordot rekordra halmozott a Duna House, kilőttek a részvényei

Miután az áprilistól június végéig tartó három hónapos időszak lett a Duna House csoport történetének eddigi legsikeresebb negyedéve, a menedzsment joggal erősítette meg péntek reggel, hogy teljesíthetők az ingatlancég publikus célkitűzései, azaz a vállalat hozza az idei évre kitűzött 6–7 milliárd forintos tisztított core (alaptevékenységből származó) EBITDA-t, valamint a core adózott eredmény is a 2,9–3,6 milliárd forintos sávban marad.

Csúcsot döntött a Duna House / Fotó: Shutterstock

Eddigi legerősebb negyedévét zárta a Duna House

A vállalat eddigi legerősebb negyedévében amúgy a tisztított EBITDA az előző év azonos időszakához mérten 40 százalékkal ugorva, 1,7 milliárd forintos rekordszintet ért el, a tisztított adózott eredmény pedig 32 százalékkal, 915 millió forintra nőtt.

Az EBITDA 83 százalékát egyébként a pénzügyi közvetítési szegmensben, 72 százalékát pedig Magyarországon kívül realizálta a csoport, melynek konszolidált árbevétele a negyedévben 23 százalékkal, 11,8 milliárd forintra bővült.

A számviteli EBITDA 41 százalékkal, 1,829 milliárd forintos új rekordra emelkedett, míg a teljes adózás utáni eredmény 102 százalékkal, 1,254 millió forintra nőtt.

Olaszországban a csoporthoz tartozó Credipass hitelközvetítő növekedése folyamatos, a közvetített hitelek teljes volumene 34 százalékkal nőtt éves bázison, és az üzletág negyedéves tisztított EBITDA-ja elérte az 1,138 milliárd forintot.

Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok növekedésnek indultak a támogatott hitelprogramok kivezetését követő visszaesés után, a lengyel tisztított EBITDA-hozzájárulás 159 millió forint volt.

Magyarországon a hitel- és ingatlanpiacok fellendülése a várakozásoknak megfelelően megtorpant az erős évkezdést követően, ám az alaptevékenységek így is 338 millió forint tisztított EBITDA-t termeltek.

A Duna House megkezdte ingatlanportfóliójának értékesítését is, ami a második negyedévben 566 millió forint bevételt és 184 millió forint negyedéves EBITDA-t hozott.

Kedvezők a kilátások is

A piaci kilátásokat továbbra is pozitívan ítéli meg a cégvezetés, azok a terveknek megfelelően alakulnak. Az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok az infláció és a kapcsolódó monetáris politikai szigorítások miatt bekövetkezett visszaesés utáni fellendülő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon Start program ígér további piaci fellendülést szeptember 1-jétől.