Súlycsökkentők piaca: átütő siker előtt az Eli Lilly kísérleti tablettája

Újabb, ezúttal kedvezőbb vizsgálati eredményeket közölt kísérleti súlycsökkentő tablettájáról az amerikai Eli Lilly, remélve, hogy azok kiértékelésével egy lépéssel közelebb jut az orforglipron-hatóanyagú készítmény törzskönyvezéséhez és ezen keresztül a forgalmazásához.

A Rajna menti Alzay településen építi első német gyárát az Eli Lilly, az üzemben 2027-től súlycsökkentőket is készítenek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A mostani teszteken átlagosan 9,6 százalékos fogyást mutattak ki a páciensek körében, a túlsúlyos résztvevők között ezúttal a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőket is találhattunk, ami azért fontos, mert az ő lefogyasztásuk általában lassabban és nehezebben megy.

Az Eli Lilly lassan adagolja a részleteket

Az orforglipron extra dózisát kapó betegek átlagosan 9,5 kilót fogytak, és jelentős javulást tapasztaltak a vércukorszintjükben. A vizsgálatban a mellékhatások többnyire gyomor-bél rendszeri jellegűek voltak. Óvatosságra intő, hogy a kezelt betegek 10,6 százalékánál a mellékhatások miatt le kellett állni az orforglipron alkalmazásával.

Az Eli Lilly ennél több konkrétumot nem közölt a teszttel kapcsolatban, azokat egy hamarosan megtartandó orvosi konferencián tárja a szakmai közönség és a nyilvánosság elé, majd egy neves orvosi szaklapban is közzéteszi. Mindenesetre Kenneth Custer, a Lilly Cardiometabolic Health elnöke egy interjúban nagyon biztatónak nevezte az eredményeket – írja a Bloomberg.

A megelőző, szintén harmadik fázisú, a befektetők számára nagy csalódást okozó tesztek alapján az Eli Lilly tablettája kétségtelenül hatásos ugyan, de nem annyira, mint a Novo Nordisk Wegovy nevű injekciója.

Mélyütést vittek be az amerikaiaknak

Az augusztus 8-án, a féléves gyorsjelentéssel egy időben publikált eredmények szerint az orforglipronnal 72 hét alatt átlagosan 12,7 százalékos fogyást lehetett elérni, miközben a Wegovyval kezelt kontrollcsoport már 68 hét után 14,9 százaléknál járt. Erre a hírre a más tekintetben kitűnő üzleti eredményeket produkáló Eli Lilly részvényárfolyama 14 százalékot zuhant.

Most viszont közel 3 százalékos erősödéssel reagált a kurzus arra, hogy hullottak a kilók, és visszatért a remény. A szikár eredményeken túl azonban a hatóságoknak a mellékhatások elemzésére is kiemelt figyelmet kell majd fordítaniuk, mielőtt végső döntésüket a forgalmazhatóságról meghozzák, de ez még messzebb van.