Deviza
EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93 -0.29% RON/HUF78.36 -0.34% CZK/HUF16.16 -0.13% EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93 -0.29% RON/HUF78.36 -0.34% CZK/HUF16.16 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28% BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gyógyszeripar
súlycsökkentő gyógyszer
Eli Lilly
Novo Nordisk

Súlycsökkentők piaca: átütő siker előtt az Eli Lilly kísérleti tablettája

A Novo Nordisk és az Eli Lilly csatájában ezúttal az amerikaiak léptek előre egy nagyot. Az orforglipron-hatóanyagú készítményük használata közel tízszázalékos fogyást eredményezett az új tesztek alapján. Optimális esetben az Eli Lilly tablettájával már jövőre találkozni lehet a gyógyszertárakban, az Egyesült Államokban.
Kriván Bence
2025.08.26., 17:38

Újabb, ezúttal kedvezőbb vizsgálati eredményeket közölt kísérleti súlycsökkentő tablettájáról az amerikai Eli Lilly, remélve, hogy azok kiértékelésével egy lépéssel közelebb jut az orforglipron-hatóanyagú készítmény törzskönyvezéséhez és ezen keresztül a forgalmazásához. 

Eli Lilly's pharmaceutical site in Alzey
A Rajna menti Alzay településen építi első német gyárát az Eli Lilly, az üzemben 2027-től súlycsökkentőket is készítenek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A mostani teszteken átlagosan 9,6 százalékos fogyást mutattak ki a páciensek körében, a túlsúlyos résztvevők között ezúttal a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőket is találhattunk, ami azért fontos, mert az ő lefogyasztásuk általában lassabban és nehezebben megy. 

Az Eli Lilly lassan adagolja a részleteket

Az orforglipron extra dózisát kapó betegek átlagosan 9,5 kilót fogytak, és jelentős javulást tapasztaltak a vércukorszintjükben. A vizsgálatban a mellékhatások többnyire gyomor-bél rendszeri jellegűek voltak. Óvatosságra intő, hogy a kezelt betegek 10,6 százalékánál a mellékhatások miatt le kellett állni az orforglipron alkalmazásával. 

Az Eli Lilly ennél több konkrétumot nem közölt a teszttel kapcsolatban, azokat egy hamarosan megtartandó orvosi konferencián tárja a szakmai közönség és a nyilvánosság elé, majd egy neves orvosi szaklapban is közzéteszi. Mindenesetre Kenneth Custer, a Lilly Cardiometabolic Health elnöke egy interjúban nagyon biztatónak nevezte az eredményeket – írja a Bloomberg.

A megelőző, szintén harmadik fázisú, a befektetők számára nagy csalódást okozó tesztek alapján az Eli Lilly tablettája kétségtelenül hatásos ugyan, de nem annyira, mint a Novo Nordisk Wegovy nevű injekciója. 

Mélyütést vittek be az amerikaiaknak

Az augusztus 8-án, a féléves gyorsjelentéssel egy időben publikált eredmények szerint az orforglipronnal 72 hét alatt átlagosan 12,7 százalékos fogyást lehetett elérni, miközben a Wegovyval kezelt kontrollcsoport már 68 hét után 14,9 százaléknál járt. Erre a hírre a más tekintetben kitűnő üzleti eredményeket produkáló Eli Lilly részvényárfolyama 14 százalékot zuhant. 

 

Most viszont közel 3 százalékos erősödéssel reagált a kurzus arra, hogy hullottak a kilók, és visszatért a remény. A szikár eredményeken túl azonban a hatóságoknak a mellékhatások elemzésére is kiemelt figyelmet kell majd fordítaniuk, mielőtt végső döntésüket a forgalmazhatóságról meghozzák, de ez még messzebb van. 

Ha minden optimálisan alakul, akkor a komplett engedélyezési dokumentáció benyújtása az év végéig megtörténhet, s jóváhagyás esetén már 2026-ban az amerikai gyógyszertárakban kapható lesz az orforglipron-hatóanyagú tabletta. Addig pedig a betegeknek be kell érniük az Eli Lilly

  • Mounjaro
  • és Zepbound 

nevű injekciójával. Vagy a Novo Nordisk szemaglutid-hatóanyagú Ozempic és Wegovy nevű súlycsökkentőjével. Egyébként a Novo Nordisk is dolgozik a szájon át szedhető fogyasztótablettával, de a törzskönyvezéséig még szintén sok idő van hátra. 

Az Eli Lilly sikerében csak módjával bíznak a befektetők a Wall Streeten / Fotó: Northfoto

A két gigász csatájába egyelőre mások nem tudnak igazán beleszólni, bár próbálkoznak, hiszen hatalmas piacról és üzleti lehetőségről van szó: egyes becslések szerint 2030-ra évi 95 milliárd dollárosra hízik a súlycsökkentő gyógyszerek globális forgalma.

Az elemzők eddig jobbára szeptikusak voltak az orforglipronnal kapcsolatban, és megkérdőjelezték, hogy a Lilly képes lesz-e majd teljesíteni a Wall Street 2030-ra vonatkozó, 12 milliárd dolláros éves árbevételbecslését. Többen közülük a hosszú távú előrejelzéseiken is finomítottak – negatív előjellel. 

A Lilly a maga részéről továbbra is töretlenül bízik abban, hogy az orforglipron áttörést hoz az elhízással küzdő betegek számára, 

és jelentős beruházásokat hajtott végre annak érdekében, hogy a jóváhagyás után azonnal és nagy mennyiségben tudja gyártani és forgalmazni az új csodaszert – még ha ezzel komoly rizikót vállal is. 

A Novo Nordisknak is az volt a problémája, hogy a kezdeti hatalmas keresletet nem tudta gyártókapacitásaival lefedni, sőt még ma is vannak ezzel kapcsolatos restanciái.

Károsultak kerestetnek: a Novo Nordisk nagyot bukhat a részvényesek megtévesztésén

Július végén profitfigyelmeztetést adott ki a súlycsökkentő szereivel világhírnevet szerző dán Novo Nordisk. Az árfolyam a következő kereskedési napon közel 22 százalékot zuhant, súlyos veszteséget okozva rengeteg részvényesnek. Ők a befektetők megtévesztésére hivatkozva csoportos pert indítanak a Novo Nordisk ellen.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Megtorpant a német export: a vámháború letörte a bizalmat – élelmiszeripar és fémgyártás a vesztesek között

Az Ifo felmérése szerint a friss amerikai vámok már most lehűtik a várakozásokat, különösen az élelmiszeriparban és a fémfeldolgozásban.
8 perc
súlycsökkentő gyógyszer

Súlycsökkentők piaca: átütő siker előtt az Eli Lilly kísérleti tablettája

Optimális esetben a Lilly tablettája jövőre elérhető lesz.
5 perc
Aczél Petra

A nagy AI-sztori: Mi a MI? – Félreértések nyomában

Az MI következő három éve még mindig homályos.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu