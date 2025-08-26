Súlycsökkentők piaca: átütő siker előtt az Eli Lilly kísérleti tablettája

Újabb, ezúttal kedvezőbb vizsgálati eredményeket közölt kísérleti súlycsökkentő tablettájáról az amerikai Eli Lilly, remélve, hogy azok kiértékelésével egy lépéssel közelebb jut az orforglipron-hatóanyagú készítmény törzskönyvezéséhez és ezen keresztül a forgalmazásához.
A mostani teszteken átlagosan 9,6 százalékos fogyást mutattak ki a páciensek körében, a túlsúlyos résztvevők között ezúttal a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőket is találhattunk, ami azért fontos, mert az ő lefogyasztásuk általában lassabban és nehezebben megy.
Az orforglipron extra dózisát kapó betegek átlagosan 9,5 kilót fogytak, és jelentős javulást tapasztaltak a vércukorszintjükben. A vizsgálatban a mellékhatások többnyire gyomor-bél rendszeri jellegűek voltak. Óvatosságra intő, hogy a kezelt betegek 10,6 százalékánál a mellékhatások miatt le kellett állni az orforglipron alkalmazásával.
Az Eli Lilly ennél több konkrétumot nem közölt a teszttel kapcsolatban, azokat egy hamarosan megtartandó orvosi konferencián tárja a szakmai közönség és a nyilvánosság elé, majd egy neves orvosi szaklapban is közzéteszi. Mindenesetre Kenneth Custer, a Lilly Cardiometabolic Health elnöke egy interjúban nagyon biztatónak nevezte az eredményeket – írja a Bloomberg.
A megelőző, szintén harmadik fázisú, a befektetők számára nagy csalódást okozó tesztek alapján az Eli Lilly tablettája kétségtelenül hatásos ugyan, de nem annyira, mint a Novo Nordisk Wegovy nevű injekciója.
Az augusztus 8-án, a féléves gyorsjelentéssel egy időben publikált eredmények szerint az orforglipronnal 72 hét alatt átlagosan 12,7 százalékos fogyást lehetett elérni, miközben a Wegovyval kezelt kontrollcsoport már 68 hét után 14,9 százaléknál járt. Erre a hírre a más tekintetben kitűnő üzleti eredményeket produkáló Eli Lilly részvényárfolyama 14 százalékot zuhant.
Most viszont közel 3 százalékos erősödéssel reagált a kurzus arra, hogy hullottak a kilók, és visszatért a remény. A szikár eredményeken túl azonban a hatóságoknak a mellékhatások elemzésére is kiemelt figyelmet kell majd fordítaniuk, mielőtt végső döntésüket a forgalmazhatóságról meghozzák, de ez még messzebb van.
Ha minden optimálisan alakul, akkor a komplett engedélyezési dokumentáció benyújtása az év végéig megtörténhet, s jóváhagyás esetén már 2026-ban az amerikai gyógyszertárakban kapható lesz az orforglipron-hatóanyagú tabletta. Addig pedig a betegeknek be kell érniük az Eli Lilly
nevű injekciójával. Vagy a Novo Nordisk szemaglutid-hatóanyagú Ozempic és Wegovy nevű súlycsökkentőjével. Egyébként a Novo Nordisk is dolgozik a szájon át szedhető fogyasztótablettával, de a törzskönyvezéséig még szintén sok idő van hátra.
A két gigász csatájába egyelőre mások nem tudnak igazán beleszólni, bár próbálkoznak, hiszen hatalmas piacról és üzleti lehetőségről van szó: egyes becslések szerint 2030-ra évi 95 milliárd dollárosra hízik a súlycsökkentő gyógyszerek globális forgalma.
Az elemzők eddig jobbára szeptikusak voltak az orforglipronnal kapcsolatban, és megkérdőjelezték, hogy a Lilly képes lesz-e majd teljesíteni a Wall Street 2030-ra vonatkozó, 12 milliárd dolláros éves árbevételbecslését. Többen közülük a hosszú távú előrejelzéseiken is finomítottak – negatív előjellel.
A Lilly a maga részéről továbbra is töretlenül bízik abban, hogy az orforglipron áttörést hoz az elhízással küzdő betegek számára,
és jelentős beruházásokat hajtott végre annak érdekében, hogy a jóváhagyás után azonnal és nagy mennyiségben tudja gyártani és forgalmazni az új csodaszert – még ha ezzel komoly rizikót vállal is.
A Novo Nordisknak is az volt a problémája, hogy a kezdeti hatalmas keresletet nem tudta gyártókapacitásaival lefedni, sőt még ma is vannak ezzel kapcsolatos restanciái.
