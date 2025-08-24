Áramfronton agyonverik a franciák a németeket

A francia és német áramárak közötti különbség március óta ezen a héten nőtt a legnagyobbra, mivel a francia nukleáris leállásokkal kapcsolatos aggodalmak csökkentek, míg a németek gázárai újfent emelkedtek.
A francia havi előrejelzett árak 4,3 százalékkal csökkentek a héten, mivel a nyári hőséget hűvösebb időjárás váltotta, ami enyhítette az atomreaktorok leállásával kapcsolatos aggodalmakat.
Eközben Németországban 6,6 százalékkal emelkedett az ár, lévén a gáz- és a szén is drágult, ráadásul az orosz-ukrán háború befejezésébe vetett remények szárnyaszegettebbé váltak, ami megint csak a szénhidrogének áremelkedése irányába hat.
Mindennek eredményeként a német áramárak már 28 százalékkal haladják meg a franciákat az Európai Energiatőzsde, az EEX adatai szerint.
A két legnagyobb európai gazdaság áramárai közötti különbség fontos mutató az energiakereskedők számára, akik abból tesznek szert bevételre, abból keresnek pénzt - és nem is keveset -, hogy ezt a differenciát a határokon keresztül lekereskedik.
A két ország eltérő energiamixe ugyanis hatalmas lehetőséget teremt az arbitrázsra. Míg Franciaország alapvetően a nukleáris energiából termeli az áramot, a németek
termelik a villamosenergiát.
Az Atmospheric G2 globális időjárás-előrejelző vállalat szerint amúgy Franciaországban a szeptemberi hőmérséklet a 30 éves átlag, vagy az alatt alakul. Véget ért tehát az augusztus elejére jellemző szélsőséges hőség időszaka, ami miatt az Electricite de France-nak, vagyis a francia elektromos műveknek csökkentenie kellett néhány atomerőműve teljesítményét.
Jelenleg eléggé nehéz megindokolni , hogy miért emelkedne az áram ára a közeljövőben Franciaországban a felpörgő nukleáris energiatermelésre, a nyár végi enyhe időjárásra, valamint az esős idő visszatérésére tekintettel
– mondta William Peck, az Energy Aspects Ltd. magas rangú energetikai elemzője.
Németországban viszont a volatilisan rendelkezésre álló nap- és szélenergia miatt időről időre vissza kell térni a gázüzemű erőművek üzemeltetéséhez, főként amikor a villamosenergia iránti kereslet csúcsra fut.
A szélenergia közeljövőbeli kilátásaival kapcsolatos aggodalmak szintén felfelé hajtják a német árakat.
Az a kockázat, hogy a nyár végén is alacsonyabb átlagos szélenergia-termelés várható már be is épült a német fronthónapi szerződéses árakba
- mondta a Bloombergnek Sabrina Kernbichler, az Energy Aspects Ltd. vezető energiakutatója.
