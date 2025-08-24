Áramfronton agyonverik a franciák a németeket

A francia és német áramárak közötti különbség március óta ezen a héten nőtt a legnagyobbra, mivel a francia nukleáris leállásokkal kapcsolatos aggodalmak csökkentek, míg a németek gázárai újfent emelkedtek.

Jóval olcsóbb a francia villamosenergia, mint a német / Fotó: Krisztian Bocsi

Nagyot arbitrálhatnak az energiakereskedők

A francia havi előrejelzett árak 4,3 százalékkal csökkentek a héten, mivel a nyári hőséget hűvösebb időjárás váltotta, ami enyhítette az atomreaktorok leállásával kapcsolatos aggodalmakat.

Eközben Németországban 6,6 százalékkal emelkedett az ár, lévén a gáz- és a szén is drágult, ráadásul az orosz-ukrán háború befejezésébe vetett remények szárnyaszegettebbé váltak, ami megint csak a szénhidrogének áremelkedése irányába hat.

Mindennek eredményeként a német áramárak már 28 százalékkal haladják meg a franciákat az Európai Energiatőzsde, az EEX adatai szerint.

A két legnagyobb európai gazdaság áramárai közötti különbség fontos mutató az energiakereskedők számára, akik abból tesznek szert bevételre, abból keresnek pénzt - és nem is keveset -, hogy ezt a differenciát a határokon keresztül lekereskedik.

A két ország eltérő energiamixe ugyanis hatalmas lehetőséget teremt az arbitrázsra. Míg Franciaország alapvetően a nukleáris energiából termeli az áramot, a németek

a megújuló energiával

és fosszilis tüzelőanyagokkal

termelik a villamosenergiát.

A szeptember is a franciáké lesz

Az Atmospheric G2 globális időjárás-előrejelző vállalat szerint amúgy Franciaországban a szeptemberi hőmérséklet a 30 éves átlag, vagy az alatt alakul. Véget ért tehát az augusztus elejére jellemző szélsőséges hőség időszaka, ami miatt az Electricite de France-nak, vagyis a francia elektromos műveknek csökkentenie kellett néhány atomerőműve teljesítményét.

Jelenleg eléggé nehéz megindokolni , hogy miért emelkedne az áram ára a közeljövőben Franciaországban a felpörgő nukleáris energiatermelésre, a nyár végi enyhe időjárásra, valamint az esős idő visszatérésére tekintettel

– mondta William Peck, az Energy Aspects Ltd. magas rangú energetikai elemzője.

Németországban viszont a volatilisan rendelkezésre álló nap- és szélenergia miatt időről időre vissza kell térni a gázüzemű erőművek üzemeltetéséhez, főként amikor a villamosenergia iránti kereslet csúcsra fut.