E.On: ilyen megtérülés mellett nem jó üzlet a hálózatfejlesztés

Nem lesz ez így jó – üzente a hatósági árképzésért felelős német hatóságnak az E.On vezetése, amely azt kéri (vagy inkább követeli), hogy az energiahálózat fejlesztéséhez szükséges beruházások után a használati díjakban érvényesíthető megtérülési rátákat emeljék olyan szintre, ahol már a befektetők is érdemesnek tartják a finanszírozásban való részvételt, egyúttal vonzóbbá teszik a közművállalat részvényeit.
Ellenkező esetben a német vezetékes áram- és gázinfrastruktúra fejlesztése elmarad az elvárt szinttől. Innen pedig egyenes út vezet a német gazdaság versenyképességének romlásához – figyelmeztetnek.
Németország azt kockáztatja, hogy lemarad, miközben más országok célzott szabályozási ösztönzőket vetnek be a hálózatfejlesztések támogatására
– hangsúlyozta Leonhard Birnbaum, hozzátéve, hogy cége nem emeli a 2024–2028-as időszakra vonatkozó beruházási keretét, az marad a 43 milliárd eurón.
Ebből az első fél évben 3,2 milliárd eurót költöttek el, az egy évvel korábbinál 11 százalékkal többet. Az E.On vezérigazgatója felszólította az ügyben illetékes, állami kézben lévő hatóságot, a Szövetségi Hálózati Ügynökséget, hogy vegye komolyan a hálózatüzemeltetők tényeken alapuló segélykiáltásait, és segítse elő
szükséges beruházásokat, ahelyett, hogy akadályozná azokat. A Magyarországon is tevékenykedő, Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetőjének számító E.On emlékeztetett arra, hogy a német szabályozó hatóság jelenleg 7 százalékos adózás előtti leírási hozamot engedélyez a befektetett saját tőkére vetítve az új infrastruktúra kiépítése, és 5 százalékos rátát a meglévő infrastruktúra modernizálása esetében, szemben az európai 7-9 százalékos rátával.
Amúgy igazán nem mondható, hogy az E.On rosszul teljesítene, az energetikai csoport az első fél évben alaptevékenységéből 5,5 milliárd eurós nyereségre tett szert, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest.
Ebből még lejönnek a kamat-, az adó- és az amortizációs költségek, az adózott nettó nyereség, így 1,8-ről 1,9 milliárd euróra tudott nőni. Az energetikai csoport bevétele 5 százalékkal, 41,55 milliárd euróra nőtt az első fél évben – derült ki a szerdán közzétett gyorsjelentésből.
Korrigált üzemi nyereségtervét is megerősítette az E.On, eszerint az idén 9,6-9,8 milliárd eurót tudnak letenni az asztalra,
ez éves összevetésben 11 százalékos plusz. Három év múlva már 11,3 milliárd eurós üzemi szintű profitot remélnek.
Jól tartják a részvényeseiket, az osztaléktervüket megerősítettek, így a tavalyi üzleti év után kifizetett, részvényenkénti 0,55 eurós osztalékot – az üzletmenet alakulásától függően – az idén akár 5 százalékkal is megfejelhetik, s ezt az emelési rátát tartják irányadónak a következő években.
Az E.On részvényárfolyama nem rettent meg a szabályozó hatóság felé intézett kemény üzenettől, a piacon inkább a tervek megerősítését és a növekedő profitot honorálták, ennek megfelelően a közműóriás frankfurti tőzsdén jegyzett részvényárfolyama 1,4 százalékkal nőtt, így már 40 százalék közelébe ért az E.On idei árfolyamnyeresége.
Újított az E.On: nála egyszerre több naperőmű is csúcsra járhat
Orvosolta az E.On a napelemek által okozott hálózati feszültségingadozásokat egy Magyarországon elsőként alkalmazott megoldás bevetésével. Olyan feszültségszabályozót telepített, amelynek használatával úgy mellőzhető az új vezetékek telepítése, hogy közben további napelemek, naperőművek is csatlakoztathatók az érintett hálózatra.
