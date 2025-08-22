Erősödéssel startolt a BUX, szárnyal a Duna House

Néhány perccel a pénteki tőzsdenyitást követően 0,15 százalékkal, 106 250 pontra emelkedett a BUX, a blue chipek felemásan kezdték a napot.
Az OTP 0,3 százalékkal, 30 800 forintra drágult, némileg ledolgozva csütörtöki veszteségét.
A Richter árfolyama 0,1 százalékkal, 10 740 forintra, a Molé 0,3 százalékkal, 3000 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,2 százalékkal, 1976 forintra csökkent.
A gyorsjelentését péntek reggel publikált Duna House részvényei viszont 3,7 százalékkal, 1265 forintra erősödtek.
A meghatározó európai tőzsdeindexek csökkentek a nyitás utáni percekben.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok csütörtökön közös nyilatkozatot adott ki, amelyben új részleteket tettek közzé kereskedelmi megállapodásukról. Ebből kiderült, hogy az EU 750 milliárd dollár értékben szándékozik energiát vásárolni Amerikától, és hogy Washington 15 százalékra csökkentette a vámot az Európából származó autókra és autóalkatrészekre. Utóbbi módosítás visszamenőlegesen, augusztus 1-től lép hatályba.
Jerome Powell, az amerikai jegybank, Fed elnöke beszéde előtt, melyre a wyomingi Jackson Hole-ban tartott jegybankár-találkozón kerül sor idegesek a piacok - emelte ki Stephen Innes, a SPI Asset Management elemzője. Egy héttel ezelőtt a piac 90 százalékra becsülte az amerikai kamatcsökkentés valószínűségét szeptemberben, mára az erősebb beszerzési menedzseradatok és a szigorúbb kommentárok után 70 százalékra esett vissza, azaz borúlátóbbak lettek a befektetők.
A forint csekély mértékben tovább gyengült. Az euróért 396,85 forintot kell adni a bankközi devizapiacon.
