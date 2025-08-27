Francia bajtól szenved az euró, na meg a forint is

Bár az MNB keddi kamatdöntése nyomán aznap nagyot ralizott a hazai fizetőeszköz, szerdára elillant az ereje, s délután háromig folyamatosan gyengült.
Az euró egészen 397,48 forintig vágtázott, csak késő délután jött egy kisebb fordulat, amelyet követően 397,07-ig esett vissza a közösségi deviza. A keddi záróárfolyamhoz mérten azonban így is 0,27 százalékos mínusznál jár a forint.
A háttérben persze újfent a dollár erősödése játszotta ezúttal is a főszerepet. A zöldhasú az euró ellenében is hegymenetbe kapcsolt - mintegy fél százalékkal, 1,159 alá nyomva az euró - dollár keresztet -, nemhogy a forinttal szemben. A dollárért délután fél 5 körül 342,8 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon, ami 0,77 százalékos dollárerősödés jelent.
A Donald Trump amerikai elnök és a Fed között zajló legújabb csörte ugyan elvileg a dollárt gyengítené, ám szerdán reggel a közelgő francia parlamenti bizalmi szavazás árnyékában inkább az euró került lejtőre. Francois Bayrou francia miniszterelnök az elemzők szerint várhatóan elveszíti a szeptember elejére kitűzött szavazást, miután nem sikerült közös nevezőre jutniuk a kabinet mögött álló erőknek a megszorító költségvetés és az adósságcsökkentési terv kérdésében.
Ha Bayrou elveszíti a bizalmi szavazást, Emmanuel Macron francia elnök új miniszterelnököt nevezhet ki, vagy előrehozott választásokat írhat ki.
Az ABN Amro elemzői úgy vélik, hogy a francia előrehozott választások negatív hatással lehetnek az egész euróövezetre, és növelhetik a zóna kötvényhozamait.
