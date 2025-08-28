Deviza
EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF339.33 -0.31% GBP/HUF459.14 -0.09% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF92.97 +0.09% RON/HUF78.28 +0.04% CZK/HUF16.17 +0.05% EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF339.33 -0.31% GBP/HUF459.14 -0.09% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF92.97 +0.09% RON/HUF78.28 +0.04% CZK/HUF16.17 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,751.98 -0.46% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,950 -0.54% OTP29,780 -0.77% RICHTER10,490 -0.29% OPUS581 +0.52% ANY7,900 -0.5% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,248.02 -0.25% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,144.34 -0.64% BUX103,751.98 -0.46% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,950 -0.54% OTP29,780 -0.77% RICHTER10,490 -0.29% OPUS581 +0.52% ANY7,900 -0.5% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,248.02 -0.25% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,144.34 -0.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
szuverén vagyonalap
Stoxx Europe 600
S&P 500

Európa lehet a nyerő Amerikával szemben, és ezt nem akárki mondja

A világ legsikeresebb szuverén vagyonalapja szerint a következő évtized nyertesei az európai részvények lehetnek. Ugyanis míg az amerikai papírok túlértékeltek, addig az európaiakat nem értékeli eléggé a piac.
K. B. G.
2025.08.28, 19:11

Bár a múltbéli jó teljesítmény nem garancia a jövőbeli sikerre, és a tőzsde sem egyenlő a teljes gazdasággal, Európa számára némi reményt jelenthet, hogy az elmúlt két évtizedben a legjobb teljesítményt elérő szuverén vagyonalap, az új-zélandi Super Fund a következő évtizedben az európai részvények szárnyalására fogad, szemben az amerikai papírokkal.

Investors,Use,Laptops,To,Analyze,Stock,Market,,Investment,Strategies.,And európai részvény
Az európai részvények alulérékelek a Super Fund szerint / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az európai részvényekre az értékeltségük miatt fogad a Super Fund

Az alap befektetési vezetőivel, Brad Dunstannel és Will Goodwinnel a Financial Times készített interjút, mely szerint a Super Fund pozíciói mögött teljes egészében vállalatérékelési megfontolások állnak, és a különböző piacokat előnyben részesítő döntéseket 10 éves időtávú szemlélettel hozzák meg. Június végén így az európai részvények 2 százalékos túlsúllyal szerepeltek a 76 milliárd új-zélandi dollár (38 milliárd euró) értékű porfólióban, míg az amerikaiak 3,5 százalékkal alulsúlyozva.

Az alap vezetői szerint a Stoxx Europe 600 és az S&P 500 által megragadott európai és amerikai részvények alul-, illetve túlértékeltek. 

Erre utal az is, hogy az amerikai papírok éves nyereségük 27,5-szeresén cserélnek gazdát, míg az európaiak csak a 16-szorosán. Azonban az elmúlt hetekben az amerikai részvények teljesítettek jobban, miután Donald Trump amerikai elnök visszább vett a legdurvább vámintézkedéseiből, miközben a vállalati profitok magasan maradtak.

Az S&P 500 az elmúlt 10 évben is felülmúlta a Stoxx 600 teljesítményét, miután az osztalékokat is figyelembe vevő, teljes hozama 310 százalék volt, szemben az európai index által elért 115 százalékkal.

Az új-zélandi alap a nem tőzsdei magántőke-befektetések terén is Európát preferálja, miután a tengerentúlon a befektetők egyre nehezebben szállnak ki a felvásárolt vállalatokból, mivel a piac azokat kevesebbre értékeli a magántőkealapok által elvártnál. A Super Fund portfóliójának mintegy 5 százalékát teszik ki ezek a befektetések.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu