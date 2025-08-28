Európa lehet a nyerő Amerikával szemben, és ezt nem akárki mondja

Bár a múltbéli jó teljesítmény nem garancia a jövőbeli sikerre, és a tőzsde sem egyenlő a teljes gazdasággal, Európa számára némi reményt jelenthet, hogy az elmúlt két évtizedben a legjobb teljesítményt elérő szuverén vagyonalap, az új-zélandi Super Fund a következő évtizedben az európai részvények szárnyalására fogad, szemben az amerikai papírokkal.

Az európai részvények alulérékelek a Super Fund szerint / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az európai részvényekre az értékeltségük miatt fogad a Super Fund

Az alap befektetési vezetőivel, Brad Dunstannel és Will Goodwinnel a Financial Times készített interjút, mely szerint a Super Fund pozíciói mögött teljes egészében vállalatérékelési megfontolások állnak, és a különböző piacokat előnyben részesítő döntéseket 10 éves időtávú szemlélettel hozzák meg. Június végén így az európai részvények 2 százalékos túlsúllyal szerepeltek a 76 milliárd új-zélandi dollár (38 milliárd euró) értékű porfólióban, míg az amerikaiak 3,5 százalékkal alulsúlyozva.

Az alap vezetői szerint a Stoxx Europe 600 és az S&P 500 által megragadott európai és amerikai részvények alul-, illetve túlértékeltek.

Erre utal az is, hogy az amerikai papírok éves nyereségük 27,5-szeresén cserélnek gazdát, míg az európaiak csak a 16-szorosán. Azonban az elmúlt hetekben az amerikai részvények teljesítettek jobban, miután Donald Trump amerikai elnök visszább vett a legdurvább vámintézkedéseiből, miközben a vállalati profitok magasan maradtak.

Az S&P 500 az elmúlt 10 évben is felülmúlta a Stoxx 600 teljesítményét, miután az osztalékokat is figyelembe vevő, teljes hozama 310 százalék volt, szemben az európai index által elért 115 százalékkal.

Az új-zélandi alap a nem tőzsdei magántőke-befektetések terén is Európát preferálja, miután a tengerentúlon a befektetők egyre nehezebben szállnak ki a felvásárolt vállalatokból, mivel a piac azokat kevesebbre értékeli a magántőkealapok által elvártnál. A Super Fund portfóliójának mintegy 5 százalékát teszik ki ezek a befektetések.