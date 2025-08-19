Deviza
Éves csúcsa közelében jár a forint, kilőtt a Magyar Telekom

Óvatosan reagálnak az európai tőzsdék a béketárgyalásokra. A Magyar Telekom árfolyama azonban megugrott, a forint pedig rendületlenül erősödik.
Murányi Ernő
2025.08.19, 09:17
Frissítve: 2025.08.19, 09:29

A főbb európai tőzsdeindexek a keddi nyitás előtt stagnáltak, illetve csekély mértékben emelkedtek, miután előző este Donald Trump amerikai elnök európai politikai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel találkozott a Fehér Házban. Bejelentették, hogy hamarosan sor kerülhet az ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő személyes találkozójára, amelyet egy hármas csúcstalálkozó követhet Donald Trumppal kiegészülve. A forint már reagált is.

telekom, árvíz forint
A forint és a Magyar Telekom kapta el a legjobban a keddi rajtot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

 A befektetőknek ugyanakkor még várniuk kell az áttörésre – írta Thomas Altmann, a QC Partners vagyonkezelő piaci szakértője a DPA-AFX hírügynökség szerint. 

„Még sok időre és türelemre van szükség. Jelenleg nagy a félelem attól, hogy a befektetők rosszul pozicionálják magukat a tőzsdén. Senki sem akar lemaradni egy esetleges békeraliról, ám mindenki fél a tárgyalások kudarcától is” – jegyezte meg Altmann.

A német DAX és a londoni FTSE 100 jottányit sem távolodott el el hétfői záróértékétől, míg az Euro Stoxx 50 0,15 százalékkal, a CAC 40 pedig 0,11 százalékkal erősödött. Az euró árfolyama változatlanul 1,166 dollár körül mozgott a reggeli órákban.

A BUX is nagyjából ott folytatta a kereskedést kedden reggel, ahol hétfőn abbahagyta. A pesti börze vezető indexe 0,06 százalékkal, 105 582 pontra emelkedett, amely persze új csúcs, hiszen hétfőn is rekordon zárt a mutató.

A blue chipek közül a Magyar Telekom kapta el a legjobban rajtot, árfolyama 0,9 százalékkal, 1948 forintig lőtt ki.

A Richter 0,1 százalékkal, 10 580 forintra drágult, míg a Mol kurzusa kereken 3000 forinton stagnált.

Az OTP hétfői záróértékénél 0,1 százalékkal lejjebb, 30 670 forinton nyitott. 

Folytatódott a forint erősödése. Reggel 9 körül az euró 394 forint, a dollár 337,4 forint körül ingadozott. A közösségi deviza 2024 szeptembere óta nem járt ezen a szinten. 

 

