Hatalmas pofont kaphat a dollár, ha Powellék megfogadják Trump pénzügyminiszterének tanácsát - a forint lehet a nevető harmadik

Scott Bessent, az amerikai kormány pénzügyminisztere kedd este a Fox egyik műsorában kijelentette, hogy szerinte a Fednek nyitottnak kellene lennie egy esetleges 50 bázispontos kamatvágásra is a szeptemberi ülésén. A pénzügyminiszter szerint ezt azért kellene megfontolnia a Jerome Powell vezette testületnek, mert nem csökkentette a kamatokat a júliusi ülésen, pedig már akkor meg lett volna rá a lehetősége, így ha most bepótolnák a „kimaradt” enyhítést, akkor 50 ponttal csökkentve a kamatokat ismét helyes útra terelhetnék a kamatpályát a világ legnagyobb gazdaságában. Bessent később hozzátette, hogy az amerikai kamatoknak 150-175 bázisponttal lejjebb kellene lenniük, mint ahol vannak.

Jerome Powell, a Fed elnöke nem sokáig engedheti már el a füle mellett a kamatvágást követelő tömeg moraját / Fotó: AFP

Minden adat a kamatvágás irányába mutat

Az amerikai jegybank a júliusi ülésén elsősorban azért nem nyúlt a kamatokhoz, mert a monetáris tanács továbbra is aggódik a vámháború által esetlegesen okozott inflációs nyomástól. Ez az áremelkedés egyelőre nem jelent még meg a friss adatokban, a keddi, júliusi CPI adat például ugyanúgy 2,7 százalékról szólt, mint a júniusi számsor, elmaradva ezzel a 2,8 százalékos elemzői várakozástól. Ez a trend pedig egyre jobban meggyőzi a befektetőket arról, hogy nincs szükség a jelenlegi monetáris szigort fenntartani, és a pénzromlást ennél alacsonyabb szintek mellett is kordában lehetne tartani.

Fontos emlékezni arra, hogy a Fed legutóbbi döntése óta alaposan megfordult a világ az amerikai gazdaságról alkotott képpel,

két nappal a kamatdöntés után derült ugyanis csak ki, hogy az újonnan létrejövő álláshelyek számáról szóló adatok teljesen tévesek voltak, a májusi és júniusi adatokat ugyanis együttesen 258 ezer fővel módosították lefelé a statisztikusok utólag (a helyesbített adatok szerint májusban mindössze 19, júniusban pedig 14 ezer új munkahely jött létre), ekkora negatív korrekcióra pedig korábban a pandémia kitörése óta nem volt példa. Mindez arra utal, hogy az amerikai gazdaságot sokkal nagyobb mértékben ütötte meg a vámháborús félelem, mint eddig bárki gondolta.