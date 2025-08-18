Forintárfolyam: fontos szint felett az euró, nagyot drágult a dollár

Délelőtti gyengüléssel hangolt a forint a nap és a hét leginkább várt eseményére, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára, amelyre európai és NATO-s vezetők is érkeztek Washingtonba.
A hazai fizetőeszköz az euróval szemben 0,2 százalékkal értékelődött le hétfő délig. A kurzus a 395-ös szint alatt is járt, a nap közepén azonban már 395,6 forintnál járt a jegyzés.
A dollárhoz képest ennél is nagyobbat rontott a forint. Az amerikai pénz váltási árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, 338,7 forintig.
Az Equilor délelőtti technikai elemzésében kiemeli, hogy a rendkívül fontos 395-ös támasz alatt is járt az euró-forint árfolyama, de visszarántották fölé, így nem szignifikáns a letörése. Felül 396-nál, majd 398-nál láthatók fontos ellenállási szintek. Ha a mai kereskedés a jelenlegi szint környékén fejeződik be, jó esély van egy korrekciós hullámra felfelé. Az esti amerikai–ukrán találkozó fejleményei a holnapi kereskedésben hozhatnak nagyobb mozgást.
Az Erste kommentárja szerint a pénteki Trump–Putyin-találkozó nem hozott áttörést, de ma folytatódnak az egyeztetések Ukrajna ügyében, így továbbra is a geopolitika marad a fókuszban. Az orosz–ukrán háborúval, valamint az amerikai kamatpályával kapcsolatos hírek lehetnek a legfőbb mozgatórugók a devizapiacon.
A pesti tőzsdén a reggeli csúcsdöntést követően mérséklődött a lendület, a BUX 0,2 százalékos pluszban, 105 322 pontnál jár délben. Az OTP 0,1 százalékkal került lejjebb, a másik három hazai nagypapír ugyanakkor felfelé húzza a részvénykosarat. A Mol 0,6 százalékos drágulással éllovas, a Magyar Telekom fél százalékos emelkedéssel szorosan követi. A Richter kurzusa pedig 0,4 százalékkal került feljebb.
