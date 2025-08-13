Deviza
Bomba formában a forint, szédületes menetelést mutat a devizánk

A hazai deviza mindkét fontosabb fronton nyerőben van szerda késő délelőtt. A forint főleg a dollárral szemben menetel, az év eleji szinthez mérten már 15 százalékot javított.
Mészáros Gergő
2025.08.13, 11:32
Frissítve: 2025.08.13, 11:45

Ismét hatalmas lendületre tett szert a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a szerda délelőtti kereskedés során. A forint az euróval szemben 0,1 százalék körüli napi pluszban jár, 395,0 környékén adják a keresztet, a dollárral szemben viszont valósággal szárnyra kapott a forint, 0,45 százalékos a napi nyerő, 337,0 környékén jár az árfolyam késő délelőtt.

Hatalmas formában a forint, Amerikából kapja a hátszelet a devizánk / Fotó: Shutterstock

A forint hatalmas lendületét két tényező hajtja, mindkettő a dollárhoz és az amerikai gazdaságoz köthető, a forint ugyanis rendre nagymértékben tud kapitalizálódni a dollár gyengülésén, hiszen az levegőhöz engedi jutni a kisebb, feltörekvő piaci devizákat is. A dollár pedig gyengül, nem is akárhogyan:

  • a keddi friss CPI inflációs adatok nagyot rántottak az árfolyamon, arra engedtek ugyanis következtetni, hogy a vámháború nem okoz akkora inflációt, mint azt sokan félték, így a Fed szeptemberi kamatvágása gyakorlatilag teljesen biztossá vált, a piac 96 százalékos valószínűséget ad egy 25 bázispontos enyhítésnek Powelléktől, ez pedig a dollár kamattámaszának kivágásán keresztül tankönyv szerint rontja a zöldhasú árfolyamát, 
  • majd egy ilyen környezetben érkezett Trump pénzügyminiszterének, Scott Bessentnek a kommentje, hogy a Fednek nem is 25, hanem egyenesen 50 bázispontot kellene vágnia a kamatokon, hogy ismét jó mederbe helyezze az amerikai kamatpályáját, ez pedig tovább erodálta a dollár kamattámaszát, hiszen serkentette a kamatcsökkentési spekulációkat. 

A dollár mindennek eredőjeként 1 százalékot gyengült az euróval szemben kevesebb, mint 24 óra leforgása alatt, a devizapiac legfontosabb keresztje ezzel 1,17 felé kúszott, a forint pedig 1,2 százalékot javított ebben a relációban az inflációs adat előtti állapothoz mérten.

A forint az idén immáron 15 százalékos erősödésen van túl a zöldhasúval szemben, az euró pedig 13 százalékos nyerőt ért el a dollár kárára.

