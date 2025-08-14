Megtorpant a forint, ismét 340 felé vette az irányt a dollár

Hét eleji menetelése után kicsit levette a lábát a gázpedálról a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztésben van csütörtök késő délelőtt, a mínusz a dollárral szemben igazán látványos. A forint 0,03 százalékos mínuszban, 395,4-en jár az euróval szemben, míg a dollár keresztje, mely az idén már közel 15 százalékot javult a forint javára, 0,3 százalékos napi mínuszban van, 338,8-on adják a zöldhasú egységét.

Megtorpant a forint menetelése / Fotó: Shutterstock

Megtorpant a forint menetelése

A forint lendületvesztése egyértelműen a dollár magára találásának köszönhető, az amerikai fizetőeszköz ugyanis egyértelműen megindult a csütörtöki kereskedés során. A DXY dollárindex 0,15 százalékos napi pluszban van, a 100 pontos lélektani határtól ugyanakkor továbbra is nagyon messze jár, hiszen 97,9 környékén jegyzik jelenleg a mutatót. A dollárindex 9,8 százalékot gyengült az idén, az elmúlt hetek azonban inkább az oldalazásról szóltak már, igaz, ez a relatív nyugalom könnyedén változhat ismét nagy kilengésbe, már ha igazuk lesz a Fed kamatpályájára spekuláló befektetőknek, vagy éppen Trump pénzügyminiszterének. Az euró 0,3 százalékos napi mínuszban jár a dollárral szemben, 1,168-on áll a devizapiac legfontosabb keresztje késő délelőtt.

A Fed a jelenlegi várakozások szerint mindhárom idei fennmaradó ülésén 25 bázisponttal csökkentheti majd a kamatokat

a világ legnagyobb gazdaságában, ezzel nagymértékben csökkenne a kamattámasza a zöldhasúnak. Kérdés az is, a piac ezt a három vágást mennyire árazta be jelenleg már az árfolyamokba, annak viszont még nagyobb hatása lenne a piacon, ha végül a Scott Bessent által megálmodott forgatókönyv válna valóra: az amerikai pénzügyminiszter a napokban arról beszélt, a Fednek 50 pontot kellene nyesnie a rátákon szeptemberben, mivel véleménye szerint a jelenlegi monetáris pálya 150-175 bázisponttal van feljebb, mint annak a valós adatok tükrében lennie kéne, ezért mielőbb meg kellene kezdeni a lazítást, hogy ez a hiátus betömhető legyen.

A forint a régiós devizák ellenében felemás formában van, a lengyel zlotyval szemben minimális napi pluszban jár a kereszt, míg a cseh korona és a román lej keresztjei főként oldalaznak.