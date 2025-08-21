Lefelé vették az irányt a magyar részvények, gyengül a forint is

Óvatos hangulatban tértek vissza a tőzsdézők a pesti parkettre a szerdai kereskedési szünnapot követően. A BUX 0,1 százalékkal, 106 401 pontig fordult le a csütörtöki rajtkor a keddi csúcsdöntés után.
A négy hazai nagypapír mindegyike csökkenéssel indított.
A piacok ma és a következő napokban a ma kezdődő Jackson Hole-i jegybankári konferenciára fókuszálnak, ahol Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde tartogathatja majd a legnagyobb izgalmakat. A befektetők azt próbálják kifürkészni, hogy mennyire elkötelezett az amerikai jegybank a monetáris lazítás, azaz a kamatvágás mellett. A piac jelenleg 82 százalékos esélyt áraz egy 25 bázispontos, szeptemberi kamatvágásra, noha ennek valószínűsége némileg csökkent az elmúlt napokban a piaci szereplők pozicionáltsága alapján.
A forint gyengüléssel folytatta útját az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatti gyér kereskedést követően. A hazai fizetőeszköz csütörtök reggel 0,2 százalékot veszített értékéből az euróval szemben, a keresztárfolyam 394,6 forintról 395,4 forintig szaladt fel a tőzsdenyitásig.
A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a magyar pénz, a kurzus ezzel átlendült 340 forint fölé.
