Lefelé vették az irányt a magyar részvények, gyengül a forint is

Óvatos hangulatban tértek vissza a tőzsdézők a pesti parkettre a szerdai kereskedési szünnapot követően. A BUX 0,1 százalékkal, 106 401 pontig fordult le a csütörtöki rajtkor a keddi csúcsdöntés után.

Lefordultak a hazai részvények, gyengül a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A négy hazai nagypapír mindegyike csökkenéssel indított.

Az OTP 0,1 százalékkal, 30 930 forintra ereszkedett,

a Mol árfolyama szintén 0,1 százalékkal, 3002 forintra csökkent,

a Richter 0,2 százalékkal, 10 720 forintig fordult le,

a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,7 százalékkal, 1970 forintra esett.

A piacok ma és a következő napokban a ma kezdődő Jackson Hole-i jegybankári konferenciára fókuszálnak, ahol Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde tartogathatja majd a legnagyobb izgalmakat. A befektetők azt próbálják kifürkészni, hogy mennyire elkötelezett az amerikai jegybank a monetáris lazítás, azaz a kamatvágás mellett. A piac jelenleg 82 százalékos esélyt áraz egy 25 bázispontos, szeptemberi kamatvágásra, noha ennek valószínűsége némileg csökkent az elmúlt napokban a piaci szereplők pozicionáltsága alapján.

A forint gyengüléssel folytatta útját az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatti gyér kereskedést követően. A hazai fizetőeszköz csütörtök reggel 0,2 százalékot veszített értékéből az euróval szemben, a keresztárfolyam 394,6 forintról 395,4 forintig szaladt fel a tőzsdenyitásig.

A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a magyar pénz, a kurzus ezzel átlendült 340 forint fölé.