Itt az újabb csúcs a pesti tőzsdén, kilőtt a Mol árfolyama, a forint viszont gyengül

Erősen indult a kereskedés hétfőn a pesti tőzsdén, a BUX fél százalékkal került feljebb, új rekordmagasságot meghódítva. A forint gyengült az euróval és a dollárral szemben, a piacok a Trump–Zelenszkij-találkozóra figyelnek ma.
K. T.
2025.08.18, 09:09
Frissítve: 2025.08.18, 09:37

Új csúcson nyitotta a heti kereskedést a pesti tőzsde fő indexe. A BUX 105 715 pontra emelkedett a hétfői nyitáskor, ami félszázalékos erősödést jelent. 

240619_bet_002_VZ , BÉT, Budapesti Értéktőzsde
Új csúcson a BUX index, a forint gyengült hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A lendületes kezdéshez mind a négy blue chip hozzájárult: 

  • az 1,3 százalékkal 3016 forintra dráguló Mol vette legjobban a rajtot, 
  • az OTP 0,3 százalékkal 30 750 forintra emelkedett, 
  • a Richter 0,6 százalékkal 10 570 forintig erősödött, 
  • a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal 1930 forintig lőtt ki.

A mérsékelt eredményt hozó pénteki Trump–Putyin-találkozót követően hétfőn újabb csúcstalálkozó lesz, ezúttal Zelenszkij ukrán elnök látogat Washingtonba, hogy európai és NATO-s vezetők társaságában tárgyaljon Donald Trumppal az orosz–ukrán háború lezárásáról. A piacokat elsősorban az erről szóló hírek mozgathatják a nap során.

A forint gyengüléssel nyitott a hetet, az euróval szemben a kora reggeli 394,6-es szintről 395,3-ig emelkedett a kurzus, ami 0,1 százalékos leértékelődés. A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot veszített a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 337,9-ig emelkedett hétfő reggel kilenc óráig.

