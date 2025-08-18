Itt az újabb csúcs a pesti tőzsdén, kilőtt a Mol árfolyama, a forint viszont gyengül

Új csúcson nyitotta a heti kereskedést a pesti tőzsde fő indexe. A BUX 105 715 pontra emelkedett a hétfői nyitáskor, ami félszázalékos erősödést jelent.

Új csúcson a BUX index, a forint gyengült hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A lendületes kezdéshez mind a négy blue chip hozzájárult:

az 1,3 százalékkal 3016 forintra dráguló Mol vette legjobban a rajtot,

az OTP 0,3 százalékkal 30 750 forintra emelkedett,

a Richter 0,6 százalékkal 10 570 forintig erősödött,

a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal 1930 forintig lőtt ki.

A mérsékelt eredményt hozó pénteki Trump–Putyin-találkozót követően hétfőn újabb csúcstalálkozó lesz, ezúttal Zelenszkij ukrán elnök látogat Washingtonba, hogy európai és NATO-s vezetők társaságában tárgyaljon Donald Trumppal az orosz–ukrán háború lezárásáról. A piacokat elsősorban az erről szóló hírek mozgathatják a nap során.

A forint gyengüléssel nyitott a hetet, az euróval szemben a kora reggeli 394,6-es szintről 395,3-ig emelkedett a kurzus, ami 0,1 százalékos leértékelődés. A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot veszített a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 337,9-ig emelkedett hétfő reggel kilenc óráig.