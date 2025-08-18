Itt az újabb csúcs a pesti tőzsdén, kilőtt a Mol árfolyama, a forint viszont gyengül

Új csúcson nyitotta a heti kereskedést a pesti tőzsde fő indexe. A BUX 105 715 pontra emelkedett a hétfői nyitáskor, ami félszázalékos erősödést jelent.
A lendületes kezdéshez mind a négy blue chip hozzájárult:
A mérsékelt eredményt hozó pénteki Trump–Putyin-találkozót követően hétfőn újabb csúcstalálkozó lesz, ezúttal Zelenszkij ukrán elnök látogat Washingtonba, hogy európai és NATO-s vezetők társaságában tárgyaljon Donald Trumppal az orosz–ukrán háború lezárásáról. A piacokat elsősorban az erről szóló hírek mozgathatják a nap során.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint gyengüléssel nyitott a hetet, az euróval szemben a kora reggeli 394,6-es szintről 395,3-ig emelkedett a kurzus, ami 0,1 százalékos leértékelődés. A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot veszített a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 337,9-ig emelkedett hétfő reggel kilenc óráig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.