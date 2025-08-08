Tovább menetel a forint, egyre közelebb az éves csúcs

Kifejezetten erős napja van a forintnak a hét utolsó munkanapján, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton jelentős mértékben tudta javítani mérlegét, ennek hátterében a reggeli, vártnál magasabb inflációs adat tartós kamattámaszt sejtető hatását, valamint a Trump-Putyin találkozóval kapcsolatos befektetői optimizmust is megtaláljuk. A hazai deviza 0,5 százalékkal közel egy éves csúcsra, 395,0-ig erősödött az euróval szemben a délután közepére, míg a dollár ellenében 0,4 százalékos a plusz, 338,9-en adják a zöldhasú egységét.
A forint lendülete különösen azért érdekes, mert a dollár DXY indexe 0,2 százalékos napi pluszban jár jelenleg, a zöldhasú emelkedése pedig általában elszívja a levegőt a feltörekvő piaci devizák, így a forint elől is. Most azonban nem ez történik, a forint a dollár felfutásának ellenére is jól teljesít a pénteki kereskedésben. A dollár az euróval szemben is emelkedik, 0,2 százalékos a napi plusz, 1,166 környékén adják a keresztet.
A forint kiváló idei formáját jól mutatja, hogy míg az euróval szemben csak 3,6 százalékot tudott erősödni a devizánk az idén, addig a dollár ellenében már egészen hihetetlen 14,3 százalékos pluszban jár 2025 január elseje óta. A forint ezzel a világ egyik legjobban teljesítő devizájának tekinthető a dollárrelációban az idén, igaz, a két legjobban futó valutától még nagyságrendek választják el.
A forint formabontóan erős éve betudható egyrészt a dollár átfogó gyengélkedésének, ami tankönyv szerint megnyitotta az utat a kisebb pénzek előtt az erősödésre, ugyanakkor az MNB kamatpolitikáját sem szabad kifelejteni a sorból, a stabilan és biztosan magasan tartott kamatkörnyezet folyamatosan biztosítja a forint iránti keresletet az államkötvények hozamának csábítóan tartásán keresztül, illetve a carry tradek nyereségesen lehetővé tételén keresztül.
A forint számára a következő fontos makrogazdasági hír jövő kedden érkezik majd az amerikai inflációs adatok képében, melyek beleszólhatnak a Fed kamatpályájának alakulásába, így a forint árfolyamára is kihathatnak, a piac pedig a csütörtöki eurózónás előzetes GDP-adatokra is nagy figyelmet fordít majd, hiszen ezeknek pedig az euró árfolyamára lehet relatíve jelentős hatásuk. Hazai oldalról a következő munkanapokban nem várható kiemelten fontos adatközlés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.