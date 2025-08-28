Fontos szintet tört át a forint a dollárral szemben, az eurón is keresi a fogást

A délelőtti nagyobb gyengülést követően némileg visszakorrigált a forint árfolyama csütörtök délután. Az euró jegyzése a kora reggeli 396,4-es szintről közel egy egységgel, 397,3 forintig szaladt fel délelőtt, innen azonban megfordult az irány, és délután fél háromra 396,5-ig jött vissza a keresztárfolyam. Ez 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.

Erősödött a forint csütörtök délután a dollárral szemben, és az eurón is fogást keres / Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

A dollárral szemben a nap első felében felhalmozott teljes hátrányát ledolgozta a magyar pénz, amely jelenleg 0,2 százalékos pluszban van az amerikai fizetőeszközhöz képest. A váltási árfolyam hajszálnyival a 340-es szint alatt, 339,9 forintnál jár.

Az Erste kommentárja szerint a hazai ipari termelés szempontjából kedvezőtlen, hogy az európai autópiacon a Magyarországon működő gyártók eladásai alulmúlták az egyébként jó számokat hozó kontinentális átlagot júliusban. A tegnapi béradatok után a foglalkoztatást illetően is pozitív fejleményekről számolt be a KSH: minimálisan csökkenni tudott a munkanélküliségi ráta júliusban.