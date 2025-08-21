Bukdácsol az OTP, elhasalt a forint a dollár és az euró ellenében is

Tovább tart a korrekció a forint piacán, csütörtök délelőtt a dollárhoz és az euróhoz képest is kiengedett az utóbbi időben remek formát mutató hazai fizetőeszköz, miközben a befektetők a hamarosan kezdődő Jackson Hole-i jegybankári konferencia üzeneteire várnak.

Árnyék vetült a forintra csütörtökdélelőtt / Fotó: Final Version Studio / shutterstock

Az euró jegyzése a kora reggeli 394,6-os szintről egészen 396 közelébe emelkedett délelőtt, ezt a szintet azonban nem tudta átütni a kurzus. Nem sokkal 12 óra előtt 395,5 forintot kértek az európai pénz egységéért, ami 0,2 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollár/forint keresztárfolyam bőven a 340-es szint felett is járt a délelőtt során, innen viszont délig sikerült lejjebb ereszkednie a kurzusnak. A nap közepi, 339,3 forintos dollárárfolyam még így is 0,2 százalékos gyengülést jelent a magyar pénz számára.

Az Erste elemzői kommentárja szerint a jelek szerint rövidtávon elfogyott a magyar deviza lendülete. Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos, hétfő estét követő optimizmus alábbhagyni látszik: egyelőre nem történt előrelépés a következő tárgyalás megszervezését illetően, holott Budapest is felmerült, mint lehetséges helyszín. A következő fontosabb itthoni momentum a jövő keddi jegybanki ülés lehet, ahol és amennyiben nem változik a kommunikáció korábbi tónusa, úgy újabb lendületet kaphat a hazai fizetőeszköz a jelentős kamatkülönbözeten keresztül.