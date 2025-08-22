Szédületes, mit művel a forint: Powell gyomrosa megsemmisítette a dollárt, elképesztő futam indult meg

A vártnál sokkal galambhangvételűbb beszédet mondott el Jackson Hole-ban, a monetáris politika éves koronaékszerének tartott eseményen Jerome Powell: a Fed elnöke kifejezetten megnyitotta az utat a szeptemberi kamatvágás előtt, ezzel kivágta a dollár alól a kamattámaszt, szédületes mélyrepülésbe taszítva ezzel a zöldhasút egyetlen perc leforgása alatt.
A DXY dollárindex 0,6 százalékos mínuszba került pár perc alatt, az euró-dollár 0,7 százalékot romlott a zöldhasú kárára, 1,16-ról 1,17-ig száguldott a kereszt, a forint pedig 1,1 százalékot erősödött pár perc leforgása alatt, 337,7-ig korrigálva az árfolyamot, amely a nap során 343 környékén is járt már.
Jerome Powell beszédében már azt meglepőnek találták a szakértők, hogy a szeptemberi kamatvágás eshetőségét egyáltalán szóba hozta, a Fed feje ugyanakkor ennél is többet tett, miután úgy fogalmazott, a „munkaerőpiac növekedése nagyot lassult az elmúlt időszakban, és így egy érdekes egyensúly kezd beállni”, majd hozzátette, hogy úgy látják, a munkaerőpiacon mind a kereslet, mind a kínálati oldal megcsappant, ez pedig egyre élesebbé teszi a lefelé mutató kockázatokat a munkaerőpiacon. „Ezek olyan kockázatok, amelyek ha valóra válnak, azonnali, tömeges elbocsátások képében jelenhetnek meg a piacon, ami nagymértékű munkanélküliségbeli ugrást idézhetnének elő” – fűzte hozzá.
Ezt a fajta pesszimizmust látva a befektetők szinte készpénznek vették, hogy jön a szeptemberi enyhítés, és azonnal beadták a dollárt.
A szakértők már a beszéd előtt sokat beszéltek arról, hogy a Fed a jelenlegi makrokörnyezetben inkább a munkaerőpiaci oldaláról fogja majd meg saját mandátumát, mintsem az infláció felől, így a munkaerőpiacot érintő kommentárokat kifejezetten szorosan követték a befektetők is. Nem mintha Powell az inflációról nem beszélt volna Jackson Hole-ban: a Fed feje úgy fogalmazott, a vámok jelenlegi alapforgatókönyvük szerint egyszeri árfelhajtó hatással lesznek majd az árszínvonalra, de figyelemmel kísérik majd az adatokat, hogy kordában tudják tartani az esetlegesen megugró inflációt is.
Powell beszédében a Trumppal folytatott csörtéjére is kitért, emlékeztetett, hogy a Fed ezentúl is csak és kizárólag a frissen érkező adatokra és azok potenciális makrogazdasági utóhatásaira támaszkodik majd döntéshozatala során, és ettől a felfogástól soha, semmilyen esetben nem térnek majd el.
A friss Powell-beszéd hallatán az opciós piaci befektetők 70-ről 90 százalék felé emelték a szeptemberi kamatvágás valószínűségét, az októberi üléstől ugyanakkor egyelőre nem vár vágást a piac, 52-43 százalék a tartás esélye jelenleg a vágással szemben. A decemberi ülés azonban biztosan meghozza a vágást, még ha az októberi nem is, a piac ennek már 50 százalék feletti valószínűséget ad.
