Szédületes, mit művel a forint: Powell gyomrosa megsemmisítette a dollárt, elképesztő futam indult meg

Jerome Powell beszédében már azt meglepőnek találták a szakértők, hogy a szeptemberi kamatvágás eshetőségét egyáltalán szóba hozta, a Fed feje ugyanakkor ennél is többet tett, miután úgy fogalmazott, a „munkaerőpiac növekedése nagyot lassult az elmúlt időszakban, és így egy érdekes egyensúly kezd beállni”, majd hozzátette, hogy úgy látják, a munkaerőpiacon mind a kereslet, mind a kínálati oldal megcsappant, ez pedig egyre élesebbé teszi a lefelé mutató kockázatokat a munkaerőpiacon. „Ezek olyan kockázatok, amelyek ha valóra válnak, azonnali, tömeges elbocsátások képében jelenhetnek meg a piacon, ami nagymértékű munkanélküliségbeli ugrást idézhetnének elő” – fűzte hozzá.

Ezt a fajta pesszimizmust látva a befektetők szinte készpénznek vették, hogy jön a szeptemberi enyhítés, és azonnal beadták a dollárt.

A szakértők már a beszéd előtt sokat beszéltek arról, hogy a Fed a jelenlegi makrokörnyezetben inkább a munkaerőpiaci oldaláról fogja majd meg saját mandátumát, mintsem az infláció felől, így a munkaerőpiacot érintő kommentárokat kifejezetten szorosan követték a befektetők is. Nem mintha Powell az inflációról nem beszélt volna Jackson Hole-ban: a Fed feje úgy fogalmazott, a vámok jelenlegi alapforgatókönyvük szerint egyszeri árfelhajtó hatással lesznek majd az árszínvonalra, de figyelemmel kísérik majd az adatokat, hogy kordában tudják tartani az esetlegesen megugró inflációt is.