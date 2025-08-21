Korrigált a forint, Jackson Hole-on a világ szeme

A reggeli gyengülés után tartja állásait a hazai deviza. Az euró valamivel fél 10 előtt egészen 395,96 forintig ralizott, ott azonban megállt a trend, s azóta nagyjából helyben maradt, azaz 395,9 és 395,5 között ingadozik a kurzus.
Nagyjából 10 perccel délután 3 előtt 395,75 forinton – a szerdai záróértékéhez mérten 0,3 százalékkal magasabban – állt a közösségi deviza árfolyama.
Hasonló mozgást mutatott a dollár is, amely reggel 9 körül 340,3 forintig lőtt ki, ám ugyancsak behúzta a satuféket, és délutánra 339,9 alá gyengült.
Az euró-dollár nem mutatott élénk mozgást, 1,165 körül jár a keresztárfolyam.
Eközben a geopolitikai háttérből nem érkezett releváns hír, a piacok a csütörtöki amerikai BMI-adatokat és Jerome Powell Fed-elnök pénteki Jackson Hole-i beszédét várják.
Némi megkönnyebbülést jelentett a globális kereskedelmi feszültségek ideiglenes szünetelése. Washington és Peking ugyanis az új vámok hatálybalépése előtt alig néhány órával megállapodott a vámtűzszünet 90 napos meghosszabbításáról.
Donald Trump amerikai elnök már alá is írta a vámemeléseket november 10-ig elhalasztó végrehajtási rendeletet, Peking pedig viszonossági lépéseket ígért. A meglévő vámok azonban továbbra is magasak: 30 százalék a kínai exportra az Egyesült Államokba és 10 százalék az ellenkező irányú amerikai szállítmányokra.
Frankfurtban Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke az euróövezet növekedését „szilárdnak, sőt a vártnál kissé jobbnak” minősítette. A piacok arra számítanak, hogy az EKB első kamatcsökkentésére nem kerül sor 2026 tavaszáig.
Az euró iránti spekulatív érdeklődés viszont lehűlt. Az amerikai határidős árupiaci bizottság (Commodity Futures Trading Commission; CFTC) jelentése szerint a nettó hosszú pozíciók hathetes mélypontra, körülbelül 115,4 ezer kontraktusra estek vissza, míg a kereskedők nettó rövid pozíciói 167 ezer fölé emelkedtek, ami kéthetes csúcsot jelent.
