Lassan erodálódik a forint árfolyama, erősödik a svájci frank

A svájci frankot erősíti a GDP hír, az euró is kissé erőre kapott a dollárral szemben. Gyengül a forint a vezető devizákkal szemben.
Murányi Ernő
2025.08.28, 11:58
Frissítve: 2025.08.28, 12:12

Lefelé sodródik a forint árfolyama csütörtök délelőtt a bankközi devizapiacon. 

A GDP-hírre erősödik a svájci frank – többek között a forinttal szemben is / Fotó: NurPhoto via AFP

Az euró 0,3 százalékkal erősödve, 11 óra után már 397,3 forint közelében jár, míg a dollár kurzusa 0,2 százalékkal, 341 forint fölé nőtt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
396.9829 +0.16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A legnagyobb mértékben, közel 0,4 százalékkal, azonban a svájci frank ellenében veszített értékéből a magyar pénznem. Egy frank már 425,88 forintot kóstált késő délelőtt. A svájci bruttó hazai termék az első negyedévben 0,1 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest – derül ki a svájci gazdasági államtitkárság csütörtöki jelentéséből. Éves bázison pedig a helvét GDP 1,2 százalékkal emelkedett.

CHF / HUF árfolyam
Svájci frank árfolyam (CHF/HUF)
425.3509 +0.17%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A brit fonttal, a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben 0,2 százalékkal került lejjebb a forint.

Az euró némileg erősödött a zöldhasúhoz mérten. A közösségi deviza egysége 1,1647 dollárig kapaszkodott. 

Az elemzők szerint azonban az EUR/USD keresztárfolyam jelentős lefelé irányuló nyomásnak van kitéve, a medvék dominálnak a jelenlegi kereskedési szakaszban. 

Mivel pedig a devizapár nehezen tartja magát a kritikus technikai szintek felett, a kereskedők árgus szemmel figyelik a lehetséges összeomlási forgatókönyveket, amelyek felgyorsíthatják a csökkenést. 

A piaci dinamika a hangulat változását jelzi, az eladási lendület erősödik, mivel a felfelé irányuló kísérletek megtörtek a kulcsfontosságú 1,165-nél húzódó ellenállási területen.

