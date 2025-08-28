Lassan erodálódik a forint árfolyama, erősödik a svájci frank

A brit fonttal, a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben 0,2 százalékkal került lejjebb a forint.

Az euró némileg erősödött a zöldhasúhoz mérten. A közösségi deviza egysége 1,1647 dollárig kapaszkodott.

Az elemzők szerint azonban az EUR/USD keresztárfolyam jelentős lefelé irányuló nyomásnak van kitéve, a medvék dominálnak a jelenlegi kereskedési szakaszban.

Mivel pedig a devizapár nehezen tartja magát a kritikus technikai szintek felett, a kereskedők árgus szemmel figyelik a lehetséges összeomlási forgatókönyveket, amelyek felgyorsíthatják a csökkenést.

A piaci dinamika a hangulat változását jelzi, az eladási lendület erősödik, mivel a felfelé irányuló kísérletek megtörtek a kulcsfontosságú 1,165-nél húzódó ellenállási területen.