Megtorpant a forint az MNB kamatdöntése előtt, a lélektani határ rossz oldalán a dollárkereszt

Az elmúlt hetekben látottakhoz mérten kifejezetten gyenge formában fordul rá a forint az MNB 14 órai kamatdöntésére, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton napon belül is értékvesztésben van, de az elmúlt másfél nap gyengélkedésének köszönhetően a dollárral szemben a fontos lélektani határ rossz oldalára is átcsúszott már a devizánk. Az euróval szemben 0,15 százalékkal 397,8-ig gyengült a forint késő délelőttre, a dollárral szemben 0,2 százalékos a napi mínusz, 342,4 környékén adják a keresztet, de a napi mélypont 343 környékén húzódik.

Nincs túl erős napja a forintnak az MNB 14 órai kamatdöntése előtt / Fotó: Arkadiusz Fajer / shutterstock

Nincs túl erős napja a forintnak az MNB kamatdöntése előtt

A forint lendületvesztése érthető lenne, ha a piac arra számítana, az MNB csökkenti majd a kamatokat a kedd 14 órakor közzétett kamatdöntésében - csakhogy ennek a jelenlegi elemzői és piaci várakozások szerint vajmi kevés az esélye, a konszenzus szinte teljesen egyértelműen a kamattartás mellett szól a Varga Mihály vezette testület döntését tekintve.