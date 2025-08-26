Megtorpant a forint az MNB kamatdöntése előtt, a lélektani határ rossz oldalán a dollárkereszt

Az elmúlt hetekben látottakhoz mérten kifejezetten gyenge formában fordul rá a forint az MNB 14 órai kamatdöntésére, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton napon belül is értékvesztésben van, de az elmúlt másfél nap gyengélkedésének köszönhetően a dollárral szemben a fontos lélektani határ rossz oldalára is átcsúszott már a devizánk. Az euróval szemben 0,15 százalékkal 397,8-ig gyengült a forint késő délelőttre, a dollárral szemben 0,2 százalékos a napi mínusz, 342,4 környékén adják a keresztet, de a napi mélypont 343 környékén húzódik.
A forint lendületvesztése érthető lenne, ha a piac arra számítana, az MNB csökkenti majd a kamatokat a kedd 14 órakor közzétett kamatdöntésében - csakhogy ennek a jelenlegi elemzői és piaci várakozások szerint vajmi kevés az esélye, a konszenzus szinte teljesen egyértelműen a kamattartás mellett szól a Varga Mihály vezette testület döntését tekintve.
A VG-nek nyilatkozó szakértők szerint a jegybanknak az infláció relatíve makacs alakulása miatt egyelőre nincs meg a mozgástere a kamatok csökkentésére: Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza például emlékeztetett, a júliusi inflációs adat a vártnál magasabban alakult, 4,3 százalékos volt, miközben a piaci várakozás 4,1 százalékról szólt. Ez ugyan nem egy nagyon magas inflációs szint, de a jegybanki célt érdemben meghaladja. Kedvező ugyanakkor, hogy a maginfláció az előző havi 4,4 százalékról 4,0 százalékra csökkent, azaz az alap inflációs folyamatok kevésbé erősek.
A mostani kamatdöntő üléssel kapcsolatos várakozásokat röviden el lehet intézni: az alapkamat most kedden sem fog változni
- összegezte véleményét a szakértő.
A forint árfolyamát a keddi kereskedésben egyelőre nagy nemzetközi devizapiaci szelek nem mozgatják, a DXY dollárindex gyakorlatilag ugyanott jár, mint ahol a hétfői napot befejezte, és az euró-dollár is változatlan, 1,160 környékén mozog a devizapiac egyik legfontosabb keresztje.
