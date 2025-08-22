Visszatámadt a szélcsendben forint, defenzívába került az euró

Pénteken délre ismét nagyot erősödött a forint, és a kora délelőtti 397,4 forintos magasságból egészen 396,1 forintig zuhant az euró árfolyama.
A hazai pénznemünk erősödött a lengyel zlotyval, a cseh koronával és a svájci frankkal szemben is, csupán a vártnál nagyobb brit infláció miatt erősödő angol fonttal és az amerikai dollárral nem bírt. A zöldhasú amúgy déli 12 körül 341,57 forinton állt a bankközi devizapiacon.
Az euró - dollár eközben nemigen változott, az európai közösségi deviza kurzusa enyhén, 1,1598 dollárra gyengült.
Csütörtökön közel fél százalékkal erősödött a dollár az euróval szemben, és 1,16-ig süllyedt az EUR/USD - írja az OTP Elemzési Központ, és ahogy azt a dollár erősödésekor megszokhattuk, a forint gyengült az euróval szemben, egészen a 397-es szintig visszakúszva.
A hazai kötvényhozamok is emelkedtek pár bázisponttal, a tízéves hozam 7 százalék fölé került. A csütörtöki kötvényaukción három-, öt- és tízéves lejáratokat kínált az Államadósság Kezelő Központ, ahol megfelelő, a leghosszabb futamidőn pedig kifejezetten erős kereslet mellett, de már a magasabb hozamszinteken sikerült eladni összesen 80 milliárd forint névértékű kötvényt.
Az OTP szerint pénteken már elsősorban Jerome Powell Fed-elnök beszédére lesz érdemes figyelni, amely az eddig kiváró piacokat jelentősen megmozgathatja az elemzői várakozások szerint.
A beszédet magyar idő szerint 16 órakor kezdheti a amerikai jegybank elnöke. A befektetők egyebek mellett azt próbálják meg majd kiolvasni Powell megszólalásából, hogy lesz-e szeptemberben kamatvágás, vagy sem.
