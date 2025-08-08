A forintnak megtetszett a magyar inflációs adat

Forinterősödés indult a vártnál haloványabb inflációs adatra, ami megnyugtatta a carry spekulánsokat: egyelőre nincs közvetlen veszélyben a forint kamatelőnye.

Ilyenkor a carry hatás indokolja a forinterősödést / Fotó: NurPhoto via AFP

Jókor jött az inflációs adat

A KSH reggeli közlése szerint 4,3 százalék volt az éves infláció júliusban, ami

kismértékben meghaladja az elemzői konszenzust:

a 4,1 százalékos várakozást. Az élelmiszerek inflációja 5,9 százalék volt, míg a szolgáltatások esetében 5,3 százalékos árváltozás volt látható. A háztartási energia gyorsabb ütemben, 10,9 százalékkal drágult tavaly júliushoz képest. Havi szinten 0,4 százalékos drágulás volt látható, ami gyorsabb növekedés a prognosztizált 0,2 százalékos ütemnél.

Adatra indult a forinterősödés

Csütörtökön letörte a 398-as támaszt az euró-forint, majd 396,6 közelébe süllyedt a kurzus. Pénteken

reggel a KSH adat előtt 397 fölé szúrt a jegyzés.

Ám az adatközlést követően, tőzsdenyitásra ismét 396,5 közelébe ereszkedett.

Nyitás után meredek forinterősödés indult,

melynek során letört a 396,38-os támasz és az euró-forint a 396-os támaszt kezdte tesztelni.

Az inflációs adatközlés előtt gyengült a magyar deviza, a közlés után forinterősödés indult

Carry ügyletek támasztják a forintot

Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.

Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli,

ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét vagy megfejelheti a profitját.

A vártnál magasabb infláció csökkenti a kamatcsökkentés esélyét, vagyis

nem kell attól tartani, hogy a jegybankárok kivágják a forint alól a kamatot.

Így tartós maradhat a forint jelenlegi kamatelőnye.