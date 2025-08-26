Deviza
EUR/HUF396.2 -0.28% USD/HUF339.9 -0.65% GBP/HUF458.3 -0.46% CHF/HUF422.83 -0.34% PLN/HUF93.06 -0.22% RON/HUF78.36 -0.34% CZK/HUF16.15 -0.21% EUR/HUF396.2 -0.28% USD/HUF339.9 -0.65% GBP/HUF458.3 -0.46% CHF/HUF422.83 -0.34% PLN/HUF93.06 -0.22% RON/HUF78.36 -0.34% CZK/HUF16.15 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,153.28 +0.31% MTELEKOM1,974 -0.1% MOL2,970 +1.14% OTP30,390 +0.07% RICHTER10,660 +0.66% OPUS581 -1.03% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS161.5 -1.24% WABERERS5,160 -1.94% BUMIX9,213.95 -0.54% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,188.33 -0.05% BUX105,153.28 +0.31% MTELEKOM1,974 -0.1% MOL2,970 +1.14% OTP30,390 +0.07% RICHTER10,660 +0.66% OPUS581 -1.03% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS161.5 -1.24% WABERERS5,160 -1.94% BUMIX9,213.95 -0.54% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,188.33 -0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
tőzsde
kamatdöntés

Varga Mihály beszéde megerősítette a forintot

A kamatdöntésre alig reagált a magyar deviza. Annál élénkebben mozdult a jegybankelnök kommentárjára.
Faragó József
2025.08.26, 15:53
Frissítve: 2025.08.26, 16:45

Az MNB elnöke a kamatdöntés után arról beszélt, hogy több területen is változatlanul erős árvárakozások vannak a gazdaságban, köztük a lakossági árvárakozások is magasan vannak. Óvatosságra ad okot, egyik indikátor sincs összhangban a jelenlegi tényinflácóval. A forint meredeken erősödni kezdett Varga szavaira.

Forinterősödés
Forinterősödést hozott a beszéd / Fotó: Kallus György

Az infláció elleni küzdelem nem ért véget

– mondta Varga Mihály MNB-elnök, hozzátéve, hogy elengedhetetlen az inflációs várakozások mérséklése.

Reggel kisebb forinterősödést láthattunk. Az euró-forint visszatesztelte a 30 napos mozgóátlagot, mely 396,99-nál jelentett támaszt. Egészen 396,69-ig süllyedt a kurzus, ám ezt követően a forint gyenge oldalára lengett ki a jegyzés, és 398,15-ig emelkedett az euró-forint, közelítve az ellenállásként szolgáló 50 napos mozgóátlaghoz, mely 398,26-nál feszül. Innen ismét forinterősödés indult, s délben már megint 396,6 közelében tesztelgetett az árfolyam. Majd az euró-forint 396,8 közelében várta a döntést, és utána is kitartott az erős oldalon.

Varga Mihály beszéde előtt 397 fölé szúrt az euró-forint.

Ám, ahogy a piac emésztette az elhangzottakat, meredek forinterősödés indult, és 396,3-ig süllyedt az euró-forint. Ezzel már nemcsak a 30 napos mozgóátlag alá került a kurzus, de egy Fibonacci-szintet is letört. Majd ennek visszatesztelése indult meg.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
396.1965 -0.28%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ilyenkor mindig fontos, hogy hol zár a kurzus. Amennyiben támasz alatt zárna, akkor lefelé nyílhat további tér, vagyis a forinterősödés marad napirenden. Ha ellenben felette, akkor a gyenge oldal felé nyílik tere a jegyzésnek.

A forint erős oldalán az euróval szemben további technikai megálló lehet a 396-os és a 395-ös szint.

  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu