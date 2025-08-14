Drasztikus döntést hoztak, zárolták Budapest geotermikus forrásait

A magyar szabályozó hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) jelentős változást eszközölt a Budapest környéki geotermikus projektekre vonatkozóan. Az SZTFH zárt koncessziós területté nyilvánította a fővárost és környékét a geotermikus energia kutatására, kitermelésére és hasznosítása tekintetében – közölte a PannErgy Nyrt.

Fotó: Máthé Zoltán

A lépést azzal indokolta hatóság, hogy a termálvíz készletek érzékenyek és sérülékenyek, ezért egységes, koncessziós alapú kezelést írt elő. A SZTFH ezzel visszavonta a PannErgy korábban megszerzett geotermikus kutatási engedélyét ezen a területen, így új projektek csak koncessziós jog megszerzésével indíthatók.

A PannErgy szakmai, jogi és üzleti lehetőségek vizsgálata után dönt majd arról, hogy a szabályozás új keretei között folytat-e geotermikus projektet a főváros környékén.