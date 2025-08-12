DJ-zni küldené a bankvezért Donald Trump

A vámok eredményeit méltatta a Truth Social közösségi oldalon Donald Trump amerikai elnök, de közben a Goldman Sachs vezérigazgatójába, David Solomonba is beleszállt, azt javasolva neki, hogy inkább hobbijának, a DJ-zésnek hódoljon, és ne erőltesse magát egy nagy bank vezetésével.

David Solomon valóban próbálkozott DJ-zéssel is / Fotó: AFP

Keddi bejegyzésében Trump arról írt, hogy a vámokból több ezer dollár folyt be, ami hihetetlen az Egyesült Államok, annak tőzsdéje és általános vagyona meg amúgy minden más szempontjából is. A szintén kedden megjelent amerikai inflációs adatot kommentálva pedig hozzáfűzte, hogy a vámok még ilyen késői stádiumban sem okozták az infláció elszabadulását.

A Goldman-vezér nem hajlandó elismerni az amerikai kormány sikereit

Trump szerint egyedül az történt, hogy óriási mennyiségű pénz áramlott az államkincstárba, és a vámokat nem a fogyasztók fizették meg, hanem a vállalatok és a kormányok, melyek jó része külföldi. Azonban az elnök szerint a Goldman Sachs élén álló David Solomon ezt nem ismeri el.

Trump szerint ez azért van, mert már rég rosszul jósolták meg, hogy mi fog történni, és mi lesz arra a piaci reakció, ahogy sok minden mást is.

Ezért az elnök úgy véli, hogy a Goldman-vezér jobban tenné, ha új közgazdászokat venne fel, vagy csak egyszerűen a DJ-karrierjére koncentrálna, és nem foglalkozna egy nagy pénzintézet vezetésével. Solomon valóban működött DJ-szerepben is a befektetési bank vezetése mellett, nem is teljesen sikertelenül, de végül visszalépett ezen ambícióitól. Ugyanakkor a Goldman talán annyira mégsem jelezte előre rosszul a piaci reakciókat a vámokra, hiszen a bank nyereségét pont a kereskedés húzta fel a második negyedévben.

A keddi amerikai inflációs adat ugyanakkor valóban arra utalt, hogy a vámok miatt nem következett be jelentős drágulás az amerikai gazdaságban, szemben az elemzői konszenzussal, így megindultak a Fed kamatcsökkentésére játszó fogadások, és a dollár gyengülése a magyar forintnak is jót tett.