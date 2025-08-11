Bajban a gyógyszeripar: görcsoldóra várnak a részvények Trump vámjai miatt – beszállni vagy kiszállni, ez a kérdés

A globális egészségügyi szektor, és benne a gyógyszeripar hosszabb távon stabil, de rövid távon igencsak volatilis teljesítményt mutat, s ennek első számú felelősét Donald Trumpnak hívják – állapítható meg a szektor idei teljesítményének vizsgálatából. A hivatalát januárban elfoglaló amerikai elnök a szektor külföldi, az Egyesült Államokban döntően exportjuk révén jelen lévő szereplőit célozza meg vámfenyegetéseivel, melyek legutóbbi verziója már a 250 százalékot verdesi.

Donald Trump büntetőlistáján Svájc a kilencedik helyen szerepel, a helvét gyógyszeripar és óraipar szereplőinek nagy bánatára / Fotó: AFP

A Trump-féle kereskedelmi politika tárgyalási szakaszában a meghökkentő és nyilvánvalóan illuzórikus kitételek egyértelműen a nyomásgyakorlást szolgálják, az életfontosságú külföldi gyógyszerek elérhetetlenné válása, vagy a feketepiacról történő beszerzésének ódiumát az elnök sem vállalhatja. Legalábbis ebben bíznak a betegek, a szakértők és a megtakarításaikat gyógyszerrészvényekben őrzők és persze maguk a gyógyszergyártók is, a biotechnológiai vállalatokkal egyetemben.

Célkeresztben a gyógyszeripar

Az amerikai elnök a CNBC televíziócsatorna kedd reggeli műsorának adott telefoninterjújában elmondta, hogy a fokozatosság és a nyomásgyakorlás elvét követve a gyógyszeripar importtermékeire először „alacsony vámot” fog bevezetni, majd egy, de legfeljebb másfél éven belül ezt 150, sőt 250 százalékra is emelheti, függően az exportőr beruházási hajlandóságától.

Trump azt akarja elérni, hogy valamennyi fontos medicina gyártását amerikai földre hozzák,

éppúgy, mint minden más termékek esetében. Arról nem szólt, hogy a beruházások fejében Washington milyen ellentételezést kínál, ha kínál egyáltalán, vagy a vámmentesség az a mézesmadzag, amit elhúz a gyógyszergyártók orra előtt.

Trump újbóli színre lépésével átrajzolja az erőviszonyokat a gyógyszeriparban is, a külföldi gyártókat pedig szakértők szerint nemcsak a vámokkal, de készítményeik ártámogatásának leszorításával, azaz a finanszírozás útján is meg tudja fogni. Ez pedig rossz üzenet a gyógyszercégeknek.

Nyomás alatt a részvényárfolyamok

Az erőfitogtatáson alapuló amerikai narratívának a tőkepiacon is rendesen érződik a hatása. A gyógyszercégek árfolyama erős nyomás alá került, s veszteségük attól függ, mekkora arányt képvisel termelésükből az amerikai export.

Különösen akut az európai piacot vezető svájci gyógyszergyártók problémája,

a Novartis és a Roche amerikai kitettsége ugyanis meglehetősen magas, ráadásul Trump a svájci importot eleve 39 százalékos vámmal kezeli, ami kiugró valamennyi relációban.