Jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól a Mol

Péntek hajnalban közzétette 2025 féléves gyorsjelentését a Mol. A magyar olajtársaság gyenge negyedévet zárt. A legfontosabb mutatók elmaradtak az elemzői várakozásoktól.
A Mol-csoport adózás előtti eredménye 2025 második negyedévében 236 millió dollár volt, ami 56 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest az alacsonyabb működési eredmény miatt, de ezt a hatást pénzügyi eredmények részben ellensúlyozták. A piaci konszenzus 447,8 millió dollár volt.
A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 685 millió dollár ért el,
ami 17 százalékos csökkenés év/év alapon a lassuló makrokörnyezetnek köszönhetően. Ez a mutató 1 517 millió dollárt ért el a félév végére. Az éves előrejelzés maradt a 3 milliárd dollárt meghaladó újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA.
A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA
jelentősen elmaradt a 795,2 millió dolláros piaci konszenzustól.
A geopolitikai feszültségek és a regionális makrogazdasági kihívások jelentősen befolyásolták teljesítményünket, de integrált üzleti modellünk enyhítette a hatásokat. Első féléves eredményeink alapján megerősítettük 2025-ös iránymutatásunkat, bár a célkitűzés elérésének kockázatai felerősödtek, mivel a külső tényezők volatilitása nőtt a várakozásaink februári bejelentése óta
- mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. Hozzátéve: a globális kihívásokra tudatos tervezéssel, elszánt munkával és jövőbiztos stratégiánkkal adnak választ.
Mint mondta, a hatékonyság javítása terén is meg kell tenniük a szükséges lépéseket, ezért egy átfogó programot indítottak a downstream szegmensben, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése. Ez nem csak ellensúlyozza a romló makrogazdasági környezet hatását, de
2027 után további 200 millió dolláros EBITDA-növekedést eredményez a downstream szegmensben
számos új, a stratégiában eredetileg nem szereplő intézkedés segítségével.
Tovább mélyítik stratégiai együttműködésüket azeri és kazah partnereikkel - folytatta, így a közös kutatás-termelés és a kőolaj-diverzifikáció területén is fontos lépéseket tudnak tenni. Stratégiai befektetőként vállaltak szerepet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megújulásában, lehetővé téve innovációs kapacitásuk növelését és a legkorszerűbb tudással rendelkező mérnökök képzését és bevonzását, ami kulcsfontosságú lépés a MOL-csoport jövője szempontjából.
