Ritkán látható hírcunamit zúdított a piacra a hadiiparban terjeszkedő magyar cég

Hétfőn is élénk forgalommal emelkedik a 4iG, mely 50 milliárd forintos védelmi célú állami pályázaton lett nyertes. A gyorsan terjeszkedő cég elképesztő fundamentális hírcunamit produkált az elmúlt hónapokban.
Múlt héten tájékoztatta a 4iG a tőkepiaci szereplőket, hogy várhatóan szeptember végéig két lépésben mindösszesen 96 milliárd forint értékű tőkeemelést valósítanak meg.
De
két vállalat alapítását is bejelentette
a 4iG a múlt héten.
A társaság leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) augusztus 7-én 4iG SDT EGY Zrt. néven magyar leányvállalat alapításáról döntött. Míg a 4iG másik leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. augusztus 5-én közölte, hogy egy magyar leányvállalatot alapított, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásába vett 4iG Broadcast Holding Kft. néven.
A közlemények nem részletezték a leányvállalatok által alapított unokacégek pontos feladatköreit.
Az idei év elején azok a tőzsdézők jártak legjobban a pesti parketten, akik 4iG-részvényeket vettek, a távközlési és technológiai társaság papírjai ugyanis másfélszeresére drágultak röpke egy hónap alatt. A technológiai szektor képviselőjeként
a részvény már tavaly novemberben nyertese volt
az új amerikai elnök megválasztásával indult „Trump-trade-nek”. Az áprilisi tőzsdei vámvihart olcsón megúszta a 4iG, hiszen az árfolyam az 1700 forint fölüli szintekről alig 300 forintot szánkázott, s nagyon hamar visszaépült a kurzus, s azóta is 1800 forint felett platózik a jegyzés.
Bár vannak remegő kezek a parketten, de a lehulló részvényeket azonnal harcsázzák a növekedésre spekuláló befektetők.
Július végén közölte a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), hogy előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a regionális szinten is jegyzett helikopterszerviz-vállalat, a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére.
Tavaly a HeliControl Kft.
Július közepén azt közölte a 4iG SDT, hogy az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group PJSC-vel három nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá, amivel kibővítették az együttműködésüket
a drón, a drónelhárítás és az űrrel kapcsolatos megoldások
területeire.
Míg július elején nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tartalmazó együttműködési megállapodást írt alá a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-vel. Az egyezség
a védelmi digitalizáció területén megvalósuló stratégiai együttműködési lehetőségek
feltárására, valamint a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési lehetőségek azonosítására irányul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.