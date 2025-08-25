Deviza
Forr a levegő az Intel részvényei körül, alaposan felpörgette a papírt Trumpék terve

Miután kiderült, hogy az amerikai állam tízszázalékos részesedést szerezne az Intelben, a befektetők valósággal rákaptak a papírokra. Az Intel átmenetileg nagy lendületet kaphat a friss lépéstől, hosszabb távon viszont már érdemes vigyázni a papírokkal az XTB elemzői szerint.
VG
2025.08.25, 17:56

Az Intel részvényeinek árfolyama jelentős emelkedésbe kezdett, miután kiderült, a Trump-kormányzat tárgyalásokat folytat arról, hogy az amerikai állam részesedést szerezzen a vállalatban, így támogatva a vállalat azon törekvéseit, hogy bővítse gyártókapacitását az Egyesült Államokban. Az összkép ugyanakkor összetett, számos kihívással és lehetőséggel, amelyek alapján érdemes figyelemmel követni az Intel jövőjét – emelték ki az XTB befektetési alkalmazás elemzői.

Intel Science And Technology Center In Shanghai
Forr a levegő az Intel részvényei körül / Fotó: NurPhoto via AFP

Forr a levegő az Intel részvényei körül

A szakértők elmondták, az amerikai iparpolitikában egy merőben új modell bontakozik ki – hasonló állami beavatkozásra a 2008-as GM–Chrysler-mentőcsomag óta nem volt példa. Az Intel jól ismert erős pozíciójáról az amerikai piacon, és a belföldön koncentrált beszállítói láncokról, a megállapodás célja pedig az Intel ohiói gyárközpontjának támogatása lenne, a tárgyalások bizalmas jellegére hivatkozó források szerint. 

A vállalat azt korábban már bejelentette, hogy ezt a helyszínt 

a világ legnagyobb félvezetőgyártó üzemévé kívánja tenni, de a projekt többször is késedelmet szenvedett. 

A befektetők pedig egyértelműen pozitívan fogadták a hírt, az Intel részvényárfolyama több mint 21 százalékkal emelkedett, és elérte a márciusi, 26 dolláros csúcsot. Ezt követően azonban technikai korrekció következett, amely visszanyomta az árfolyamot a 23 dolláros támaszszint közelébe – emelték ki a szakértők.

 

Óvatosan érdemes szemlélni az Intel részvényét

A szakértők azonban mindennek ellenére is óvatosan tekintenek az Intel jövőjére. Bár a 10 százalékos állami részesedés és a jelentős támogatások akár több milliárd dolláros, azonnali likviditást és finanszírozási stabilitást hozhatnának, és ezzel tetemes befektetői értékajánlatnak tekinthetők, az Intel fő kihívásai mélyebben gyökereznek. 

A cég ugyanis:

  • technológiai lemaradásban van versenytársaihoz képest, különösen a legfejlettebb félvezetőgyártási csíkszélességek terén, ahol a TSMC és az Nvidia jókora előnyt szerzett,
  • fejlesztési üteme és innovációs tempója lassabb, így nehezen tudja felvenni a versenyt az mesterségesintelligencia- (MI), adatközponti és mobilprocesszorok piacán egyre erősebb szereplőkkel,
  • az Intel termékportfóliója és technológiai stratégiája nem feltétlenül illeszkedik a gyorsan változó piaci igényekhez, például az MI-csip-piac növekedéséhez.

Az XTB elemzői emlékeztetnek, az állami támogatás jelentős segítséget nyújthat az Intel likviditásának és beruházásainak finanszírozásában, 

de önmagában nem garantálja, hogy a vállalat visszanyeri korábbi vezető szerepét a félvezetőpiacon. 

A fent említett okok miatt a szakértők óvatosan tekintenek az Intel jövőjére: bár az állami támogatás rövid távon élénkítheti a részvényárfolyamot, a hosszú távú sikerhez komplexebb, átfogó stratégiai és technológiai fejlesztések szükségesek.

