Amerikai tőzsdék szipkázzák el az európai vállalatokat

Idén mindössze hat vállalat lépett tőzsdére az Egyesült Királyságban, 208 millió dollárt gyűjtöttek össze, ami három évtizedes IPO mélypont. A La Manche csatorna innenső oldalán sem sokkal jobb a helyzet, hiába emelkednek az európai tőzsdék.

IPO: Amerikában jelentik be a legtöbb tőzsdei bevezetést / Fotó: ZUMAPRESS.com

IPO szegény az európai tőkepiac

A kontinentális Európában az elsődleges nyilvános kibocsátások (IPO) értéke csaknem felére csökkent a tavalyi évhez képest. Miközben az Egyesült Államokban 40 milliárd dollár körüli értékre ugrott a részvénykibocsátások volumene.

A visszaesés oka, hogy

Európa legjelentősebb vállalatai az Egyesült Államokba költöznek.

A tőzsdei bevezetések sorvadása az európai gazdaság stagnálásával és az alacsony termelékenységgel magyarázható.

Az olyan technológiai sztárok, mint a svéd "vásárolj most, fizess később" cég, a Klarna, vagy a brit csiptervező Arm, a New York-i tőzsdét választották a helyi piacok helyett - emlékeztet a Wall Street Journal.

Nem a pénz hiányzik

Európai politikusok attól tartanak, hogy a kontinens képtelen finanszírozni és megtartani az izgalmas vállalatokat.

Bebetonozva az amerikai dominanciát a pénzügyi piacokon.

A bajok jóval a tőzsdére lépés előtt jelentkeznek. Az induló vállalkozások nehezen jutnak kockázati tőkefinanszírozáshoz Európában, ezért a Szilícium-völgybe vagy New Yorkba távoznak. Az Európában maradókat pedig az amerikai befektetők ösztönzik, hogy települjenek át az Egyesült Államokba. Idővel így az európai cégek amerikaiak lesznek.

Európa problémája nem a pénzhiány, hanem a fejletlen és kockázatkerülő befektetési rendszer.

Az Európai Unió háztartásai többet takarítanak meg, mint az amerikaiak, de vagyonuk 2009 óta csak harmadannyival nőtt

– derül ki Mario Draghi volt olasz miniszterelnök 2024-es tanulmányából Európa versenyképességének hiányáról.