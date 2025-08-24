Irodai kultúra: késni nem ildomos, de korábban le lehet lépni

A pandémia után a home office-ból visszatérő dolgozókra nehezedő irodai nyomás csökkent. Ám nagyon nem mindegy, hogy reggel vagy délután lazítanak. Mert az irodapiaci tapasztalatok szerint az amerikai főnökök nem baglyok, hanem pacsirták.

A dolgozók visszatértek, de az irodapiac megváltozott / Fotó: Hemis via AFP

Nagyot változott az irodapiac

Az irodai színjáték mindig is a termelékenységi dráma része volt. A pandémia előtt természetes volt, hogy reggel pontosan kell érkezni, s délután nem szabad idő előtt felállni az íróasztaltól. Aztán kitört a világjárvány, és hosszú hónapokra kiürültek az irodatornyok. A visszatérés fokozatos volt. Gyakran csak heti egy-két napi személyes jelenlétet írtak elő a munkaadók, ami az irodai üresjáratokhoz és látványkávézásokhoz vezetett.

De

a teljes munkaidős irodai kultúrát is átalakította a pandémia.

A mobiltelefon-adatok azt mutatják, hogy a dolgozók ma is ugyanabban az időben érkeznek az irodákba, mint a világjárvány előtt. Úgy tűnik, a késés most sem számít bocsánatos bűnnek. A kései kezdést nem kompenzálja, ha a dolgozó tovább marad az irodában.

Annál érdekesebb, hogy a New Yorkban dolgozók átlagosan 13 perccel korábban állnak fel az íróasztaluktól, mint 2019-ben – a JLL kereskedelmi ingatlancég szerint. Dallasban 18 perccel, San Franciscóban pedig 26 perccel korábban távoznak.

Bár a JLL tanulmánya csak a saját irodaházaira terjedt ki, de a cég mérete és bérlői köre miatt az eredményeket reprezentatívnak tekinti az amerikai irodapiacra nézve a The Wall Street Journal.

A főnökök nem baglyok, hanem pacsirták

Két magyarázat is adódik. Egyrészt, a társasági tevékenységek és a gyerekek tanórán kívüli tevékenységei általában a délutánhoz és az estéhez kötődnek. Másfelől, az amerikai irodai főnökök inkább pacsirták, mint baglyok. És a dolgozók aktivitása a menedzserek munkabeosztását követi.

Minden előírásnál hatékonyabb ösztönző a menedzser viselkedése

– véli Kevin Kelly, a JLL alelnöke.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkahelyi vezetők rugalmasabban kezelik a dolgozók délutáni távozását, mint a reggeli érkezését. Az előbbi gyakran megbeszélés tárgya, sokszor elég az online elérhetőség, míg az utóbbi most is kőbe van vésve.

