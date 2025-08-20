Mindennap újabb tőzsdei csúcsokról írt a pénzügyi sajtó 2025 tavasza és augusztusa között. A jól ismert, nagy amerikai technológiai vállalatok közül soknak az árfolyama az eddigi legmagasabb szintjére ért. A felfokozott hangulatban az S&P 500 index nem évesített teljesítménye augusztus közepéig 10 százalékot ért el, a Nasdaq pedig mintegy 12 százalékot emelkedett. A befektetők csak a jó hírekre figyelnek.
Mivel már több évtizede együtt élek a tőkepiacokkal, az elért teljesítmény után egyre nagyobb figyelmet fordítok a szűkülő piaci likviditást mutató jelzésekre. Azt is érzékelem, hogy a hedge fundok és a számítógépes algoritmusok vételi statisztikái hétről hétre romlanak. Az intézményi befektetők realizálják az eddig elért eredményeket. Ezzel szemben a részvény- és opciós kereskedésben egyre nagyobb teret nyernek a kisbefektetők. Ezek a folyamatok véleményem szerint óvatosságra intenek augusztus végére. A szezonalitás miatt a szeptember általában gyenge hónap a tőzsdéken.
Általánosságban elmondható, hogy ilyenkor sérülékenyebbek a részvénypiacok.
Visszapillantóból nézve „egyszerű” volt idén magas hozamokat elérni. Az áprilisi amerikai vámbejelentések utáni eséseket meg kellett venni és tartani, bármilyen rossz hír érkezett is. Ez a szemlélet azonban véleményem szerint nem nevezhető stratégiának. Rövid távon beválhat, de már középtávon is a befektető ellen fordulhat. Sőt, pár hónap alatt is látszik az egyedi részvénykiválasztás veszélye: korábban tündöklő nagyvállalatok árfolyama szenved idén, ilyen volt például a Novo Nordisk, az Eli Lilly vagy a Tesla.
A reálgazdasági kép szerintem érdemben nem javult a nyáron. A múlt héten érkezett amerikai fogyasztói inflációs mutatóra pozitívan reagáltak a tőzsdék annak ellenére, hogy a Federal Reserve által követett maginflációs mutató kerekítési hibán belül, de meghaladta a vártat. Egy nappal később a termelői árindex figyelmeztetését is ignorálták a befektetők.
Amikor a piac csak a jó híreket keresi, arra figyelni kell.
Most még nyár van, de lehet, hogy elérkezett az aratás és a betakarítás ideje. Tavaly ez már augusztus elején bekövetkezett a tőzsdén. A friss makrogazdasági elemzések és üzleti bizalmi mutatók szerint a kis és középvállalatok mind az USA-ban, mind Európában működési és pénzügyi problémákkal szembesülnek. Bár úgy látszik, hogy a nagyvállalatok különalkukkal most biztosíthatják nyereségességüket a vámokkal terhelt környezetben is, a kis cégek szerintem nem kerülhetik meg az áremelést.
A fókuszba inkább a nemzetközi inflációs trendeket állítanám. Az év eleje óta nagyon sok a zaj a piacon. A befektetők pedig lassan immunisak lettek a rossz hírekre. Ha az infláció a következő három hónapban nem emelkedik érdemben, akkor véleményem szerint a kamatcsökkentések még adhatnak további impulzust a tőzsdének. Ebben az esetben rekordmagasan zárhatunk.
Azonban az idei ősz véleményem szerint ismét volatilitást hoz majd a piacokra. Ez kockázatot és kereskedési lehetőséget is hordoz magában.
Az augusztus végén jelentő Nvidia kilátásai, a remélhetőleg csökkenő geopolitikai feszültségek még újabb likviditással láthatják el a ralit. De egy emelkedő inflációs és visszaeső gazdasági környezet már olyan rossz hír lenne, amit meghallanának a piacok.
