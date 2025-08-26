Kamattartás: erős oldalon maradt a forint

Ez volt az előzetes várakozás

A jegybanki kommunikációban nem számítunk változásra

– mondta az MNB kamatdöntése előtt Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, aki úgy véli, továbbra is az óvatos, türelmes megközelítés szükségességét hangsúlyozhatják a döntéshozók. Ebben némi változást legkorábban a következő, szeptember 23-án esedékes kamatdöntő ülés hozhat, akkor jelennek meg a friss jegybanki prognózisok, illetve addigra már túl leszünk a Fed szeptemberi kamatdöntő ülésén.

Elemzői kommentár a döntés után

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a döntést elsősorban az inflációs környezet és a fiskális politika indokolja. Bár az infláció és a maginfláció is mérséklődött, jelenleg 4 százalék körül mozog, rövid távon ismét gyorsulás várható, amit a költségvetést lazító lépések tovább erősíthetnek.

Az elemző kiemelte, hogy

a forint árfolyama is óvatosságra inti a jegybankot:

az euróhoz képest ismét közel került a 400-as szinthez a kurzus, ami szintén egy esetleges kamatcsökkentés ellen szólt. Emellett a nemzetközi környezet is bizonytalan, például azért, mert az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésére még mindig várni kell.

Hozzátette:

Ősszel a hitelminősítők Magyarországról szóló döntései is fontos szerepet játszhatnak a kamat alakulásában.

Az S&P októberi felülvizsgálata különösen kritikus lehet Magyarország szempontjából, hiszen az ország jelenleg negatív kilátás mellett éppen befektetésre ajánlott kategóriában van. Ha nem érkezik leminősítés, novemberben vagy decemberben napirendre kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége. Ugyanakkor ehhez az is kell, hogy a kockázati felár ne emelkedjen. Addig is a magyar jegybank adatvezérelt üzemmódban maradhat, és szigorú kommunikáció várható.

