Tíz hónap alatt 38 millió dollárt kaszált a sztármenedzser - édes búcsút vehet a cégóriás vezére

Kétségtelenül Rafael Oliveira a legnagyobb nyertese az amerikai Keurig Dr Pepper üdítőgyártó és a holland JDE Peet’s kávéipari óriás frigyének, mivel optimális esetben tíz hónapi vezérigazgatóskodás után 38 millió dollárnak megfelelő értékű JDE Peet’s részvénycsomagot tehet(ne) pénzzé.

Az Omnia mellett a L’Or kávé is a JDE Peet’s portfólióját ékesíti / Fotó: JDE Peet's

Persze a képlet nem ennyire egyszerű, kérdés, hogy a sztármenedzser egyáltalán marad-e, marasztalják-e a felvásárlással létrejövő élelmiszeripari konglomerátumnál, vagy annak bármilyen utódcégénél. A Kraft Heinznél egy évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett Rafael Oliveirát tavaly novemberben szerződtette a JDE Peet’s a vezérigazgatói posztra, melyet Fabien Simon töltött be 2024 áprilisáig, majd az utóda alig öt hónap után váratlanul lemondott.

Oliveirának tíz hónap jutott a kávégyártó felébresztéséhez

Oliveirát a stabilitás megteremtésével bízták meg a tulajdonosok, s hogy megfordítsa a 2020 májusában az amszterdami tőzsdére vitt cég hanyatlását, ami a részvényárfolyam szakadatlan gyengülése is tükrözött. Oliveira 18 euró körüli árfolyamnál vette át az irányítást, s ahogy munkáját jól végezte, jöttek is az eredmények: az árfolyam az idén 58 százalékos emelkedést produkált, amíg a Keurig Dr Pepper meg nem tette felvásárlási ajánlatát.

Extra bónuszt ígértek a cégvezérnek, ha sikerül megdupláznia a JDE Peet’s részvényárfolyamát. Bár ez ilyen rövid időtávon nem sikerült neki, a Keurig Dr Pepper részvényenkénti 31,85 eurós ajánlatát tekintetbe véve Rafa Oliveira így is 2,45 millió részvény megszerzésére lenne jogosult a Bloomberg számításai szerint.

Ha ezt pénzzé tenné, azzal 38 millió dollárral lenne gazdagabb.

Nagy kérdés, hogy így tesz-e, illetve más cégnél folytatja-e a karrierjét. A hétfőn bejelentett 18 milliárd dollár értékű ügylet véglegesítése után a normál üzletmenet szerint a felvásárló cég adná a vezérigazgató(ka)t és a hollandok vezére alsóbb szinten, vélhetően igazgatósági tagként folytathatná a munkáját.

Az új karmesterek már meg is vannak

Itt azonban új helyzet áll elő azzal, hogy az egyesülő céget profiljuk szerint rögtön ketté is választják, majd a kávés és az üdítős divízió önállóan, sokkal hatékonyabban és koncentráltabban folytatná a tevékenységét.