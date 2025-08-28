Profitrealizálás vagy lufipukkanás? – Megtorpant a kispapírrali

Szerdán még úgy tűnt, nincs olyan Épduferr-ajánlat, amit ne venne meg a piac. Nos, csütörtök délelőtt 25 forint közelében már többségbe kerültek az eladók, és elkezdett lefelé csorogni az árfolyam. A kurzus 23 forinton zárt. Megtorpant a kispapír rali.
Három hónapja négy forinton forgott az Épduferr, míg tegnap már 25 forinton jegyezték. De bő
egy hónapja is csak hat forinton cincogott a kurzus.
Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést.
Ilyen felértékelődésnek az éves jelentés alapján fundamentális háttere nem lehet a dunaújvárosi építőipari cég esetében.
Egyelőre csak
megtorpant a kispapírrali.
Délután 22 forint környékén rendre megjelentek a vásárlók. Vagyis benne van a pakliban, hogy csak erőt gyűjt a piac az újabb spekulációs roham előtt. Ám ilyen meredek emelkedés után egy hasonlóan drámai kiárazódás sem kizárt.
Korábban több magyarázat is született az árfolyam felívelésére. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is. De még a Duna House-részvényt is felkapták. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában.
Most akár azzal is magyarázható a megtorpanás, hogy a friss kutatás szerint a hazai építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent az idei második negyedévben az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten
a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt,
az építőipari aktivitás-kezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot.
Ellenben a szeptemberben induló Otthon Start program
újabb spekulációs hullámot indíthat
a BÉT építőipari szektorában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.