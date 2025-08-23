Ki nem találnánk, mi dönti romba a brit kocsmakultúrát

Bár a britek szigorú etikett szerint, általában türelmesen várnak a sorukra, a kocsma mindig is kivételt képezett. Sosem volt illetlenség egyenest a pulthoz furakodni, és a csapossal szemkontaktust teremtve, soron kívül kérni egy sört. Úgy tűnik, a klasszikus kocsmakultúra felett győzelmet arat a britek sorbanállási kényszere, romba döntve a szeszesital-piac egyik fontos szegmensét.

A kocsmakultúra romlása a pandémiával kezdődött / Fotó: Jono Photography

A hagyományos kocsmakultúra vége?

Britként nagyon szeretjük a sorban állást. De az egyetlen hely, ahol még soha nem csináltunk ilyet, az a kocsma

– nyilatkozta a The Wall Street Journalnak Kelly Maxwell, az angliai Sheffieldben található Neepsend Social Club & Canteen menedzsere. Az amerikai tőzsdei lap azért figyelt fel az egységre, mert nemrég kitettek egy táblát: Menjen a pulthoz!

De olyan táblákat is látni újabban, hogy

hagyja a sort, könyököljön a pultra!

A nyugat-londoni Rutland Arms csaposa, Lauren Hodgins gyakran rászól a sorban állókra:

ez kocsma, nem WC!

Minden a pandémiával kezdődött

A baj a világjárvány idején kezdődött, amikor a kocsmákba látogatók védelme érdekében átmenetileg szükség volt a távolságtartásra.

Megrögzött kocsmalátogatók a Z generációt hibáztatják.

A zoomerek nagykorúvá válva is folytatták a megszokott sorbanállási gyakorlatot. Fiatalabb kocsmalátogatók szerint ez biztosítja a méltányosságot, szemben a hagyományos informális rendszerrel.

A brit kocsmák rituális helyek, szinte szent terek

– hangsúlyozta Thomas Thurnell-Read, a Loughborough Egyetem szociológiaoktatója, aki számos kutatást végzett, és több tanulmányt írt a brit ivási kultúráról. Szerinte a fiatalok nem tisztelik úgy a kocsmát, mint az előző generációk.

Egy 2024-es kocsmai fogyasztói felmérés szerint ötből négy zoomer szívesebben látogatna el kocsmákba, ha karaokelehetőséget kínálnának, tematikus eseményekkel és élőzenével. A hagyományos vasárnapi ebéd és a klasszikus sör már nem vonzó. Ráadásul tavaly az Egyesült Királyságban minden ötödik 18–34 éves azt nyilatkozta, hogy nem fogyaszt alkoholt.

A Brit Sör- és Pubszövetség szerint tavaly közel

háromszáz kocsma zárt be Angliában és Walesben.

Ágazati szakemberek attól tartanak, hogy a vendégeket elriasztó sorban állás csak ront a helyzeten.

