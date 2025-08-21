Hatalmas pofonnal érhet véget a kriptopiaci tündérmese, ütik a bitcoint és az ethert – ez áll a háttérben

Egyértelműen nagyot romlott a kriptopiaci hangulat az elmúlt napokban, a bitcoin és az ethereum is lefordult az augusztus 14-én elért történelmi csúcsaik környékéről, és nem csak a tokeneket közvetlenül vásároló kisbefektetők kezdték realizálni az elmúlt hónapokban elért, tágabb piacra köröket verő profitjukat, de a jelek szerint az intézményi nagybefektetők is.

Beadták a bitcoint és az ethereumot a befektetők

Az amerikai kriptós ETF-piac egyik legfontosabb mozgatói 1,9 milliárd dollárt vontak ki a két legnagyobb kriptodeviza tőzsdén kereskedett alapjaiból a héten, a hónap eleje óta nem látott pesszimizmusra utalva ezzel a kockázatvállalásra átlagnál jóval fogékonyabb befektetők körében. A Bloomberg adatai szerint

augusztus 15. óta minden egyes nap negatív volt a bitcoin és az ethereum ETF-jeinek napi nettó tőkeáramlása,

azaz minden nap nettó eladói voltak a tokenek alapjainak a tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül kitettséget kialakító befektetők.

A befektetői pálfordulás pedig a két token árfolyammozgásain is meglátszik: a bitcoin 4,2 százalékot esett augusztus 14-i történelmi csúcsának elérése óta, míg az ethereum 6,5 százalékos gödörbe került ugyanezen időtávon.

A két legnagyobb kriptodeviza ugyanakkor még a friss lefordulása ellenére is jó vételnek tekinthető az idén,

a bitcoin 21 százalékos futama az aranyéval vetekszik,

az amerikai tőzsde visszafogott teljesítményét pedig mindkét eszköz lenyomja,

a BUX raliját viszont egyik eszköz sem tudja überelni.

A tágabb piaccal együtt fordult le a kriptopiac

A kriptopiac lendületének megtörése egybeesett az amerikai tőzsde menetének megtorpanásával, az S&P 500 is augusztus 14-én érte el jelenlegi csúcsát, majd tett két lépést hátra a jegyzés. A kivárás első hulláma a múlt pénteki Trump–Putyin-találkozó előtti bizonytalanságnak tudható be, a jelenlegi lefelé tendálásnak viszont nehéz pontos okát megjelölni.

Annyi biztos, hogy az azonnali vagy legalábbis belátható időn belül létrejövő béke iránt támasztott remények, melyek a múlt héten hajtották a piacot, most kicsit lejjebb lettek tekerve, a befektetők pedig jelenleg elsősorban kivárásra játszanak: pénteken, magyar idő szerint 16 órakor szólal ugyanis fel a Jackson Hole-ban évente megrendezett monetáris politikai csúcstalálkozón Jerome Powell Fed-elnök, a piac pedig attól tart, a jegybankelnök a piacon spekuláltnál keményebben fogalmaz majd a kamatpálya kilátásaival kapcsolatban. Ez megtörheti a piac emelkedésének lendületét, sőt, adott esetben

akár egy élesebb korrekciót is elindíthat az árfolyamokban,

hiszen a már beárazott kamatcsökkentések elmaradása jelentős léket vághatna a növekedési kilátásokba. Az opciós piac egyébként jelenleg két 25 bázispontos vágást áraz az idei évre, szemben az egy hete várt három nyeséssel.