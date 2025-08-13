Közel 20 százalékot keresett öt nap alatt, aki ide tette a pénzét - megállíthatatlan a menet

Történelmi csúcsra emelte az amerikai tőzsdéket, és lendületes növekedést indított el a kriptopiac nagyjainak árfolyamán is a friss amerikai inflációs adat, ami azt mutatta, a vámháború egyelőre nem generált lényeges inflációs nyomást, így a Fed előtt megnyílhatott az út a kamatcsökkentések lendületes megkezdésére.

Hatalmas a lendület a kriptopiacon is / Fotó: Hi my name is Jacco / Shutterstock

Raliba kezdett a kriptopiac is

A piac már három 25 bázispontos kamatcsökkentést áraz az idei évre, a Trump-kormány pénzügyminisztere, Scott Bessent viszont még ennél is gyorsabb monetáris enyhülésre vágyik, és egyből 50 pontot vágatna a Feddel az irányadó rátán a szeptemberi ülésen. Az kétségtelen, hogy a friss munkaerőpiaci adatok, valamint az infláció alakulása lehetővé tenné a jegybank számára a ráták csökkentését, amire minden bizonnyal már sor is kerül majd a szeptemberi monetáris tanácsülésen, ám a monetáris béklyó enyhítésének tempója körül egyelőre még sok a kérdőjel.

A tőkepiacot viszont ezek a kérdések nem hatják meg, az optimizmus azonnal letarolta a piacot,

az ethereum 12 százalékot emelkedett az inflációs adat láttán, karnyújtásnyi közelgésbe kerülve ezzel történelmi árfolyamcsúcsához,

a bitcoin pedig 2 százalékot javított 24 óra alatt, 3 ezer dolláros közelségbe kerülve a rekordértékéhez.

Az ethereum az idén 39 százalékos felértékelődésen van túl, míg a bitcoin 27 százalék feletti pluszban jár.

A kriptopiac nagyjai ezzel köröket vernek az amerikai részvénypiacra, és az arany idei teljesítményét közelítik – ami egy fokozott geopolitikai és gazdasági bizonytalanságokkal alaposan megszórt évben nem kis teljesítmény.

Trump is tüzeli a kriptopiaci ralit

A kriptopiacnak történelmi éve az idei, és ebben az új amerikai kormánynak is szerepe van:

a Donald Trump vezette kabinet ugyanis új szintre emelte a kriptopiacot a nemrég elfogadott stabilcoin-törvénycsomaggal,

mélyítette a szektor elfogadottságát az év eleji stratégiai bitcointartalék létrehozásával,

valamint elfogadó és progresszív felügyeleti tevékenységet biztosít a szektor számára.

A kriptopiaci szakértők szerint többek közt ezeknek a tényezőknek is köszönhető, hogy az idei évet ennyire szépen hozzák le a legnagyobb kriptodevizák, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy

a kriptopiac immáron nemcsak a lakossági kisbefektetők játszótere, hanem az intézményi nagyvadak terepe is,

akik főként az amerikai tőzsdén immáron bő másfél éve jegyzett ETF-eken keresztül építenek ki kitettséget a bitcoin és az ethereum iránt. A Fed várhatóan lendületes és hamarosan rajtoló kamatcsökkentési ciklusa minderre az optimizmusra tehet rá majd még egy lapáttal, és tovább tolhatja felfelé a kriptopiaci jegyzéseket.