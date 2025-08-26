Deviza
Óriási elismerést kapott a leggazdagabb magyar – megugrott az árfolyam, ebből még sokan profitálhatnak

Csütörtöktől bekerülnek az S&P 500 tőzsdeindexbe az Interactive Brokers részvényei. A leggazdagabb magyar üzletember, Thomas Peterffy brókercége ezzel újabb szintet lép.
2025.08.26.
Öt százalékkal ugrott meg az Interactive Brokers (IBKR) részvényárfolyama a piaczárás utáni tengerentúli elektronikus tőzsdei kereskedésben, miután az S&P Dow Jones Indicies indexszolgáltató bejelentette, hogy a leggazdagabb magyar üzletember, Thomas Peterffy alapította és elnökölte diszkontbróker ég papírjai bekerülnek az S&P 500 indexbe.

Az IBKR a magánkézbe kerülő, és így a tőzsdéről távozó Walgreens Boots Alliance patikahálózat helyére kerül be a félezer legnagyobb amerikai tőzsdei cég részvényeit tartalmazó, zászlóshajónak számító indexbe.

Újabb fontos mérföldkőnél a leggazdagabb magyar brókercége

Az Interactive Brokers részvényei csütörtöktől forognak majd az S&P 500 kosárban.

A Bloomberg milliárdoslistája alapján 75,2 milliárd dollárra becsült vagyonával a világ 22. leggazdagabb emberének számító Thomas Peterffy brókercége egyre erősebb teljesítményt nyújt. A második negyedévben a bevétel- és a profitvárakozásokat is felülmúlta a vállalat.

A digitális diszkontbrókercég 

  • bevétele éves alapon ötödével, 1,48 milliárd dollárra nőtt, 
  • adózott nyeresége pedig 24 százalékot ugora átlépte az egymilliárd dollárt.

Az IBKR más befektetési szolgáltatókhoz hasonlóan profitálni tudott az amerikai vámpolitikai intézkedések körüli bizonytalanság miatt megugró piaci volatilitásból és a magasabb kereskedési volumenből.

Az Interactive Brokersnek június végén már közel négymillió ügyfele olt, akik összesen 664,6 milliárd dollárt fialtatnak a digitális befektetési szolgáltatónál.

Soros György is fantáziát lát az Interactive Brokers részvényeiben

Az IBKR részvényeiben egy másik veterán magyar származású befektető, Soros György nagy fantáziát lát. A 96. életévében járó tőzsdeguru alapja, a Soros Fund Management a második negyedévben megháromszorozta kitettségét Peterffy cégében. Soros az újabb, 1,4 millió darab IBKR-részvény megszerzésével már 124 millió dolláros kitettséggel rendelkezett a vállalatban június végén.

Az IBKR részvényeivel egy év alatt duplázhattak a befektetők, idén pedig már több mint 40 százalékot ralizott az árfolyam.

