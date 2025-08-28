Százmilliárd forint feletti adózás előtti eredménnyel zárta az első félévet az MBH Bank

Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank: mérlegfőösszege 6,3 százalékkal 12 452 milliárd forintra nőtt a félév végén, aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója pedig több mint 21 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.

Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank / Fotó: Shutterstock

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 16,4 százalék. Emellett a társaság több mint 43,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofit adót fizetett be a féléves időszak alatt.

Az első félév során, a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is növelni tudtuk a hitelezési tevékenységünket, miközben stabil maradt jövedelmezőségünk és tovább erősítettük tőkehelyzetünket. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt félév eredményei megerősítették üzleti stratégiánk eredményességét

– mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

2025-ben az MBH Bank több sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtott, amikből együttesen összesen 950 millió euró össznévértéken fogadott be ajánlatot. A kötvényjegyzések sikerei újfent megerősítették az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és közvetetten támogatják a bankcsoport azon törekvését, hogy a jövőben erősíteni tudja tőzsdei jelenlétét.

Bővül a hitelezés az MBH-nál

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6204,8 milliárd forint, ami 7,0 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10 százalékkal bővült, így elérte a 2 478,9 milliárd forintot. A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1 455,4 milliárd forint volt, ami

az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos,

az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent.

Az MBH Bank a vállalati szektor első számú finanszírozási partnereként éves szinten növelni tudta a vállalati szegmens bruttó hitelállományát,

amely így 5,1 százalékkal emelkedett 3039,5 milliárd forintra. Az MBH csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1 százalékos éves növekedést tükröz. A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.