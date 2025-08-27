Nem tud megegyezni a Microsoft és az OpenAI: idén még biztosan nonprofit marad a startup, de a hagyományos céggé alakulás elkerülhetetlen

Az OpenAI sosem volt hagyományos vállalat, ám ennek ellenére is képes volt őrült összegeket felhajtani, ám az újabb befektetők ma már inkább azt preferálnák, ha sikerülne a korábbi struktúrát hagyományos cégformára módosítani, és a nyereségmegosztást és a Microsoft esetében a szellemi tulajdonhoz való hozzáférést biztosító korábbi egyezségeket egyszerű részvénytulajdonra váltanák.
A legutóbbi finanszírozási körben már 300 milliárd dollárra értékelt startup átalakítása azonban az egész emberiséget kedvezményezettként megnevező nonprofitból hagyományos vállalattá nem egyszerű, különösen a Microsoft ellenállása miatt, így a restrukturálás akár a következő évig is húzódhat. Ez azért is különösen fontos, mert az egyezség elmaradása lehetővé tenné, hogy a Softbank visszatartson 10 milliárd dollárt a legutóbbi körben megígért 40 milliárd dollárból, és hátráltatná a ChatGPT-fejlesztő további tőkeemeléseit is, melyre az egyelőre elképesztő összegeket elégető startupnak szüksége van a további működéshez.
A mesterségesintelligencia-startup és a Microsoft szerződése 2030-ig él, és egyebek mellett kizárólagos jogot ad a tech óriásnak az OpenAI alkalmazásprogramozó felületének (API) hosztolásához az Azure felhőn. Sam Altman cége azonban szeretne az API terén az Amazon Web Servicesszel és a Google-lal is együttműködni, hasonlóan a nagy versenytársához, az Anthropichoz. Ez növelhetné a mesterségesintelligencia-startup API-bevételét, mely jelenleg a cég évesített 12 milliárd dolláros forgalmának a negyedét adja – írja a Financial Times.
Azonban a Microsoftnak nem igazán érdeke, hogy hozzáférést biztosítson versenytársainak, így a megállapodás elég szűk lehet, és csak abban az esetben nyitná meg az OpenAI előtt az utat más felhőszolgáltatókhoz, ha nem Azuret használó kormányzati ügynökségekkel üzletel.
A vita másik fontos pontja a Microsoft hozzáférése az OpenAI szellemi tulajdonához, például annak a kérdése, hogy a szoftveróriás láthatja-e, hogyan születnek az új modellek, vagy csupán felhasználhatja őket a termékeiben.
Ehhez kapcsolódik az általános mesterségesintelligencia-záradék (AGI), mely a mesterséges intelligencia Szent Gráljának tartott AGI megjelenéséig biztosítja a hozzáférést a Microsoftnak az OpenAI szellemi tulajdonához.
A szerződés definíciója szerint az AGI egy olyan erősen autonóm rendszer, mely felülmúlja az embereket a legtöbb, gazdaságilag értékes munkában. Mivel ez eléggé tágan értelmezhető, Satya Nadella Microsoft-vezér megszabadulna a záradéktól, miközben az OpenAI ragaszkodik hozzá, hiszen az egyik ütőlapja lehet kezdeti támogatójával szemben.
Természetesen az sem mindegy, hogy a korábbi struktúrából megszülető új vállalatban a Microsoft mekkora részesedést kap majd a korábbi, 13 milliárd dolláros befektetésért cserébe. A várakozások szerint a tech óriás végül 30-35 százalékos birtokosa lehet az MI-startupnak.
A tárgyalásokra rálátó források szerint a legvalószínűbb kimenetel továbbra is az, hogy a két vállalat meg fog állapodni, sőt várhatóan a Softbank sem fog élni a 10 milliárd dolláros finanszírozás visszavonásának lehetőségével akkor sem, ha idén nem sikerül az átalakulás, különösen, hogy az OpenAI iránt továbbra is óriási az érdeklődés, a dolgozói részvényeket sokan a startupot 500 milliárd dollárra értékelő áron is szívesen megvennék, és vannak érdeklődők további elsődleges finanszírozási körre is.
Hosszabb távon azonban az OpenAI kénytelen lesz átalakítani a struktúráját. Bár a cég honlapján már nem szerepel a hírhedt, a finanszírozást jótékonysági adományhoz hasonlító kitétel, amíg a formális irányítás a nonprofit alapítvány kezében van, addig a befektetőknek nagyobb kockázattal kell számolniuk, és az esetleges tőzsdei bevezetés is lehetetlen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.