szoftvercég
Magnificent Seven
Microsoft

Visszaülhet a régi ismerős az üzleti világ trónjára

Ez az a cég, melynek termékeivel szinte mindenki kapcsolatba kerül. A Microsoft árképzési ereje folytán ismét a világ legnagyobb vállalatává válhat.
Murányi Ernő
2025.08.24., 16:16

Hatalmas potenciált látnak a Microsoftban, és vételre ajánlják a részvényeit a UBS amerikai befektetési banki elemzői, miután Bill Gates cége új árstratégiát fogadott el, amely a haszonkulcsok javításán – magyarán áremeléseken – keresztül még jobban felpörgetheti a növekedést.

Bill Gates visits Japan's PM Shigeru ISHIBA Microsoft
Bill Gates még mindig csúcson tartja a Microsoftot / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Előzésre készül a Microsoft

Az elemzők 650 dollárra emelték a társaság részvényeire adott célárukat, amely a papír csütörtöki 504 dolláros záróárához mérten mintegy 150 dolláros, azaz 30 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz. A 650 dolláros kurzussal a Microsoft – a piaci kapitalizáció alapján rangsorolva ismét a földkerekség legnagyobb tőzsdei cégévé válhat, persze csak akkor, ha a jelenlegi világelső, az Nvidia részvényárfolyama nem emelkedik hasonló mértékben.

A csütörtöki zárókurzusokat alapul véve az Nvidia kapitalizációja 4267 milliárd dollár, míg a Microsofté 3748 milliárd, de az Apple sincs messzire leszakadva 3337 milliárd dolláros értékével. A Microsoft – amely 1975-ös alapításával a Magnificent 7 cégek legöregebbike – tehát 13,5 százalékkal ér momentán kevesebbet, mint az Nvidia.

Az elemzők kiemelik, hogy Gates cége olyan stabilan betonozta be piaci pozícióját a felhő- és a mesterségesintelligencia-üzletágban, hogy az áremelésekkel nem veszélyezteti, hanem épp ellenkezőleg javítja növekedési lehetőségeit. 

A gigacég ügyfelei ugyan a jövőben enyhén növekvő költségekre számíthatnak egyes termékek és szolgáltatások esetében, ám a UBS értékelése szerint az árkorrekciók úgy növelik a cég árréseit, hogy érdemben nem rontják a versenyképességét.

Az új szabályozások középpontjában amúgy a különböző piacok közötti árazási modellek standardizálása áll. A Microsoft a szabványosítással  a transzparenciát is növeli vállalati ügyfelek számára, és egyszerűsíti az árazását. 

Hatalmas ralit nyomott le a szoftveróriás

A szoftveróriás részvényárfolyama egyébként az erős tavaszi visszaesést követően, amely során 440-ről 358 dollárra esett, hatalmas raliba kezdett, és több mint 40 százalékos növekedéssel jutott jelenlegi szintjére. 

Különösen az elmúlt három hónapban volt heves az emelkedés, a részvény a Nasdaq 100 indexre is mintegy 25 százalékot vert.

 

A Microsoftra részvényeire az LSEG elemzői konszenzusa is optimista, egyértelműen vételre ajánlja a papírt a kollektív bölcsesség, ám a célár valamivel visszafogottabb, mint a UBS-é, 604 dollár, azaz a prémium nem éri el a 20 százalékot, kevéssel 19 százalék felett alakul. 

 

