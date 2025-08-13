Deviza
EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF337.61 -0.34% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.99 -0.04% PLN/HUF92.89 -0.05% RON/HUF78.08 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.08%
BUX104,068.33 +0.04% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,982 -0.54% OTP30,200 +0.33% RICHTER10,430 -0.19% OPUS583 -0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,226.96 +0.48% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,235.45 +0.22%
Felrázza a menedzsmentet a Mol, fontos személyi változások történnek

Több ponton is belenyúl a cégvezetésbe a hazai olajipari nagyvállalat. A Mol szerda reggel jelentette be a változásokat.
VG
2025.08.13, 09:46
Frissítve: 2025.08.13, 09:57

Fontos személyi változásokról tájékoztatta a befektetőket a Mol szerda reggel, az olajipari vállalat közleménye szerint több fontos pozícióban is személyi cserék történnek a cég csoportszintű vezetésében.

MOL, tankolás, benzin, benzinkút, üzemanyag
Fontos változások a Mol vezetésében / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Fontos változások a Mol vezetésében

Simola József távozik a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a Mol Csoportnál. Dr. Székely Ákost nevezték ki a Mol pénzügyi szervezetének vezetésére a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójában 2025. augusztus 15-től. 

Dr. Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a Mol-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a MOL Petrolkémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt. 

Ezzel egyidejűleg Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsolt utódjaként csatlakozik a csoport Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként. Simola József 2003-ban csatlakozott a Mol-hoz. 2006 és 2011 között a Mol Társasági Szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató a személyi változások kapcsán úgy fogalmazott:

Pethő Zsolt kétségkívül fontos tagja volt a Mol vezetésének: több vezetői pozíciót is betöltött a csoportban, és kulcsszerepet játszott legújabb üzleti egységünk, a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében. Szeretném megköszönni Zsoltnak az elmúlt közel 27 év alatt a csoportban végzett munkáját és elkötelezettségét. SiMola József kinevezésével továbbra is stratégiai céljaink elérésén dolgozunk a körforgásos gazdaság szegmensben, és hiszünk abban, hogy Dr. Székely Ákos vezetésével pénzügyi részlegünk továbbra is a szokásos magas szakmai színvonalon fog működni.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:40:58
Árfolyam: 2,982 HUF -16 / -0.54 %
Forgalom: 62,053,818 HUF
