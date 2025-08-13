Felrázza a menedzsmentet a Mol, fontos személyi változások történnek

Fontos személyi változásokról tájékoztatta a befektetőket a Mol szerda reggel, az olajipari vállalat közleménye szerint több fontos pozícióban is személyi cserék történnek a cég csoportszintű vezetésében.
Simola József távozik a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a Mol Csoportnál. Dr. Székely Ákost nevezték ki a Mol pénzügyi szervezetének vezetésére a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójában 2025. augusztus 15-től.
Dr. Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a Mol-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a MOL Petrolkémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.
Ezzel egyidejűleg Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsolt utódjaként csatlakozik a csoport Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként. Simola József 2003-ban csatlakozott a Mol-hoz. 2006 és 2011 között a Mol Társasági Szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató a személyi változások kapcsán úgy fogalmazott:
Pethő Zsolt kétségkívül fontos tagja volt a Mol vezetésének: több vezetői pozíciót is betöltött a csoportban, és kulcsszerepet játszott legújabb üzleti egységünk, a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében. Szeretném megköszönni Zsoltnak az elmúlt közel 27 év alatt a csoportban végzett munkáját és elkötelezettségét. SiMola József kinevezésével továbbra is stratégiai céljaink elérésén dolgozunk a körforgásos gazdaság szegmensben, és hiszünk abban, hogy Dr. Székely Ákos vezetésével pénzügyi részlegünk továbbra is a szokásos magas szakmai színvonalon fog működni.
