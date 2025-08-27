Norvég kötvénysztori az olajiparban

Azok számára, akik nem magyar forintban szeretnék tartani befektetéseik egy részét, érdemes lehet a külföldi kötvénypiacon körbenézni. A rövid lejáratú értékpapíroknak mérsékeltebb a kockázatuk, és a jelenlegi tőkepiaci helyzetben kiemelkedő lejárati hozammal rendelkeznek.
A DNO ASA egy norvég olaj- és gázipari vállalat, amelyet 1971-ben alapítottak, és amely Norvégia legrégebbi olajtársasága, 1981-ben elsőként jegyezték be az oslói tőzsdén. Fő tevékenységi területei közé tartozik az olaj- és gázkutatás, -kitermelés és -fejlesztés különböző régiókban: a Közel-Keleten, az Északi-tengeren és Nyugat-Afrikában.
Érdekesség, hogy 2025 júliusában egy új projektbe kezdett: megállapodott a francia Engie vállalattal, mely szerint négy évre előre eladja norvégiai gáztermelése teljes volumenét, az ügylet októberben lép érvénybe. Egyesített gáztermelésük 2024-ben 1,82 milliárd köbméter volt. Továbbá felvásárolta a Sval Energi csoportot, ezáltal megötszöröződött a kitermelési kapacitása, napi mintegy 80 ezer olajjelentőségnek megfelelő hordó (boepd) lett a termelés.
Ezzel a földrajzi kockázatokat is csökkenteni tudta, hiszen erősen függött az iraki kurdisztáni termeléstől, ami politikailag kockázatos régió, azonban az új területek Norvégia vagy az Északi-tenger, politikailag stabilabbak, így csökkentik a geopolitikai függőséget és a leállások kockázatát.
Masszív lépés a DNO pénzügyi struktúrájában: jelentős bevétel- és EBIT-növekedés, ugyanakkor tetemes adósságfelhalmozás a Sval Energi felvásárlás miatt. A mutató szerint még stabil a tőkeáttétel.
A második negyedévben is megmaradtak az erős működési eredmények.
A konklúzió az, hogy az erőteljes növekedés nagy áldozattal történik.
A DNO a második negyedévben látványosan megnövelte bevételét és működési eredményét, köszönhetően az északi-tengeri (Sval Energi) felvásárlásnak. Ez a lépés stratégiailag indokolt volt, de rövid távon jelentős pénzügyi terhet rótt a vállalatra. A 258 millió amerikai dolláros bevétel és 86 millió amerikai dollár EBIT azt jelzi, hogy az új eszközök gyorsan termelnek és hasznot hoznak. Már nem csak Irakra támaszkodik a DNO – a Norvégia/North Sea régió egyre fontosabbá válik, ez csökkenti a politikai kockázatot.
Most pedig tekintsük át a jelenleg elérhető kötvényeiket:
az összes jelenleg kibocsátott kötvényeinek értéke nagyjából 1,4 milliárd amerikai dollár.
Ez a mennyiség kisebbnek számít a nagy nemzetközi vállalatokénál, mint például az Apple Inc, az ExxonMobil vagy a Shell, amelyek gyakran több tíz- vagy akár több százmilliárd dollár értékben tartanak fenn kötvényállományt.
A regionális olajtársaságok között pedig közepes méretűnek számít. Ide sorolható az Aker BP, a Tullow Oil, a Harbour Energy, amelyeknek szintén hasonló a kötvénykibocsátásuk értéke.
A DNO esetében több pozitív kötvénysztorira is emlékezhetnek a hazai befektetők: a legutóbbi a DNO 7,875 százalékos, 2026-ban lejáró kötvény volt, melyet egy évvel a lejárat előtt visszahívott a kibocsátó 102,36 százalékos árfolyamon.
A DNO 8,50 százalékos kamatozású, 2030-ban lejáró kötvény, mely kicsivel névérték felett 103 százalék körül elérhető a másodpiaci kereskedésben. A kötvény esetében 600 millió dollár érték a kibocsátott mennyiség. Lejárati hozamát tekintve 7,70 százalék körüli. A DNO 9,25 százalékos 2024-ben kibocsátott és 2029-ben lejáró kötvénye 105,50 százalék körül kereskedhető, lejárati hozama pedig 7,60 százalék körüli. Azok számára, akik szeretnének magas kamatozású kötvényekbe fektetni, azonban nem szeretnének hatalmas rizikót vállalni az árfolyamok elmozdulását tekintve, értékes célpontok lehetnek ezen kötvények. Markánsabb árfolyamnövekedést a közeli lejáratú kötvényeknél nem érdemes várni, itt a stabil kiszámítható kamatfizetésen van a hangsúly.
A Sval Energi felvásárlás miatt kibocsátottak egy 10,75 százalékos kamatozású, 2085-ben lejáró kötvényt is. Ez a kötvény csak olyan befektetők számára ajánlott, akik spekulatív jelleggel szeretnének kötvényekbe fektetni. Ritkaságnak számít az ilyen kötvénykibocsátás a cég életében, ezért fokozott óvatosság szükséges a megvásárlását illetően, de bizonyos mértékben izgalmas célpont lehet.
