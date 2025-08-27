Norvég kötvénysztori az olajiparban

Azok számára, akik nem magyar forintban szeretnék tartani befektetéseik egy részét, érdemes lehet a külföldi kötvénypiacon körbenézni. A rövid lejáratú értékpapíroknak mérsékeltebb a kockázatuk, és a jelenlegi tőkepiaci helyzetben kiemelkedő lejárati hozammal rendelkeznek.

Izgalmasak a norvég kötvények / Fotó: NurPhoto via AFP

A DNO ASA egy norvég olaj- és gázipari vállalat, amelyet 1971-ben alapítottak, és amely Norvégia legrégebbi olajtársasága, 1981-ben elsőként jegyezték be az oslói tőzsdén. Fő tevékenységi területei közé tartozik az olaj- és gázkutatás, -kitermelés és -fejlesztés különböző régiókban: a Közel-Keleten, az Északi-tengeren és Nyugat-Afrikában.

Érdekesség, hogy 2025 júliusában egy új projektbe kezdett: megállapodott a francia Engie vállalattal, mely szerint négy évre előre eladja norvégiai gáztermelése teljes volumenét, az ügylet októberben lép érvénybe. Egyesített gáztermelésük 2024-ben 1,82 milliárd köbméter volt. Továbbá felvásárolta a Sval Energi csoportot, ezáltal megötszöröződött a kitermelési kapacitása, napi mintegy 80 ezer olajjelentőségnek megfelelő hordó (boepd) lett a termelés.

Ezzel a földrajzi kockázatokat is csökkenteni tudta, hiszen erősen függött az iraki kurdisztáni termeléstől, ami politikailag kockázatos régió, azonban az új területek Norvégia vagy az Északi-tenger, politikailag stabilabbak, így csökkentik a geopolitikai függőséget és a leállások kockázatát.

Mit hozott a legutóbbi negyedéves jelentése a cégnek?

Masszív lépés a DNO pénzügyi struktúrájában: jelentős bevétel- és EBIT-növekedés, ugyanakkor tetemes adósságfelhalmozás a Sval Energi felvásárlás miatt. A mutató szerint még stabil a tőkeáttétel.

A második negyedévben is megmaradtak az erős működési eredmények.

A konklúzió az, hogy az erőteljes növekedés nagy áldozattal történik.

A DNO a második negyedévben látványosan megnövelte bevételét és működési eredményét, köszönhetően az északi-tengeri (Sval Energi) felvásárlásnak. Ez a lépés stratégiailag indokolt volt, de rövid távon jelentős pénzügyi terhet rótt a vállalatra. A 258 millió amerikai dolláros bevétel és 86 millió amerikai dollár EBIT azt jelzi, hogy az új eszközök gyorsan termelnek és hasznot hoznak. Már nem csak Irakra támaszkodik a DNO – a Norvégia/North Sea régió egyre fontosabbá válik, ez csökkenti a politikai kockázatot.