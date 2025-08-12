Nagyot húzott a Norvég Alap, a banki részvények hizlalták leginkább a gigantikus portfóliót

Ezúttal a pénzügyi szektor szereplői gyarapították legdinamikusabban a Norvég Szuverén Alap vagyonát, amely az első félévben 68,3 milliárd dollárral hízott. A mintegy kétezer milliárd dollárnyi befektetést, egészen pontosan 19 586 milliárd koronányit (= 681 509 milliárd forint) kezelő vagyonalap teljes hozama 5,7 százalék volt ebben az időszakban, mindössze fél ezrelékkel maradt el a viszonyítási alapként kezelt indextől – derül ki az alap kedden közzétett féléves gyorsjelentéséből.

Nicolai Tangen, a Norvég Alap vezérigazgatója pozitív hírekről számol be / Fotó: AFP

Mindez azt jelzi, hogy a norvég olaj- és gázbevételekből és az ebből vásárolt eszközökből felépített alapot gondosan menedzselte a jegybank, azaz a Norges Bank kebelén belül működő alapkezelő (NBIM). Az alap a teljes globális részvényállomány másfél százalékának megfelelő, diverzifikált portfóliót épített ki, rendkívül szerteágazó területeken.

A Norvég Alap megszabadul izraeli befektetéseitől

A norvégoknak szigorú etikai kódexük van, melyben lefektették, hogy milyen eszközökbe szabad és milyenekbe nem szabad befektetniük. A fenntarthatóság alapkövetelmény az alap befektetéseinél, és a politikai kritériumok alapján is válogatnak az eszközök között – megtehetik, hiszen fontos, szívesen látott befektetőkként üdvözlik őket.

Hétfőn épp egy politikai döntést jelentettek be, miszerint felmondták az izraeli vagyonelemeiket kezelő külsős alapkezelőkkel kötött szerződéseiket Izraelnek a palesztinok elleni vállalhatatlan fellépése miatt. A szerződésbontást nyilván a portfólióelemek értékesítése követi, de erről később tájékoztatják a közvéleményt.

Rendszerint a kivonulást követően, mivel az eladási folyamatok nem szokták és nem is érdemes nyilatkozatokkal megzavarni. Annyit közöltek, hogy június végén a zömmel indexkövető alapokban lévő izraeli kitettségük kétmilliárd dollárnyi volt, 61 vállalatban volt részesedésük. A közvetlenül, aktívan kezelt céges részesedések leépítését már megkezdték, 11 vállalattól vettek búcsút.

Az izraeli légierő harci gépeit karbantartó vállalat részvényein is túladnak a norvégok / Fotó: AFP

Az izraeli befektetési tevékenységük átértékelésére egy hete Jens Soltenberg pénzügyminiszter adott utasítást az NBIM-nek azt követően, hogy az Aftenposten beszámolója szerint a portfóliójukhoz tartozó Bet Shemesh Engines a Gáza elleni bombázások végrehajtásában aktív harci gépeket szervizeli. Azaz ha közvetve is, de ártatlan palesztin áldozatok vére tapad hozzájuk – emlékeztet a Bloomberg.