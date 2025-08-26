Selejteztek a norvégok: izraeli bankok és a Caterpillar az áldozatok között

Beváltotta ígéretét és kiszórta a gázai hadműveletekben finanszírozói, beszállítói és végrehajtói oldalról érintett vállalatok részvényeit gigantikus, több mint 2000 milliárd dollárt érő portfóliójából a Norvég Szuverén Alap. Összesen 3 milliárd dollár értékű befektetésüktől váltak meg a norvégok az etikai kódexükben lefektetett elveikkel összeegyeztethetetlen vállalati magatartásra hivatkozva.

A Caterpillar számára az építés és a rombolás is jó üzlet. A norvégok nem így látják. / Fotó: AFP

Némileg meglepő és ennek Donald Trump sem fog örülni, hogy a kilistázottak névsorában az építőipari és bányászati gépeket gyártó Caterpillar is feltűnik. E cégben 1,17 százalékos részesedéssel rendelkezett a Norvég Szuverén Alap az első féléves statisztikája szerint, a pakett 2,1 milliárd dollárt ért a június végi záráskor.

A Caterpillar nem siratta meg a norvégok távozását

A cég befektetői nem siratták meg a norvégokat, a zsíros közel-keleti üzleteken megszerezhető profit elhomályosította az etikai érveket, ennek megfelelően a Caterpillar árfolyama az utóbbi öt kereskedési nap alatt 3,3 százalékkal emelkedett.

A norvég olaj- és gázkitermelésen szerzett bevételekből építkező alap a kiszállás tényét utólag jelenti be, hogy a tranzakciót zavartalanul és megfelelő áron tudja a lebonyolítani. Az árfolyamemelkedésből az vélelmezhető, hogy ez sikerült is neki.

Az alap befektetései feletti morális és fenntarthatósági szempontokat vizsgáló Etikai Tanács értékelése szerint kétség sem fűződik hozzá, hogy "a Caterpillar buldózerei a nemzetközi humanitárius jog széles körű és szisztematikus megsértésére használják mind Gázában, mind Ciszjordániában, s a cég semmilyen intézkedést nem tett ennek megakadályozására".

Mi több, buldózerszállítások mostantól új lendületet vesznek, amivel a Caterpillar végképp elásta magát a norvégok szemében, akik már az Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának első szakaszában nagy veszteséggel, de szemrebbenés nélkül túladtak a moszkvai és a londoni tőzsdén jegyzett orosz részvényeiken.

Felszámolták az izraeli bankportfóliójukat is

A jegybank, azaz a Norges Bank égisze alatt az olajjövedelmeket a részvény-, a kötvény- és az ingatlanpiacon megforgató NBIM már augusztus 18-án jelezte, hogy hat céget kitesz a mintegy 8400 tőzsdén jegyzett céget számláló portfóliójából, de akkor nem nevesítette a célpontokat, csak annyit árultak el, hogy izraeli cégekről van szó – írja a Reuters.