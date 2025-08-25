Károsultak kerestetnek: a Novo Nordisk nagyot bukhat a részvényesek megtévesztésén

Csoportos perindításhoz várja a károsultakat a zavaros részvénypiaci ügyekre specializálódott amerikai Levi & Korsinsky ügyvédi iroda. Ezúttal a súlycsökkentő gyógyszereiről világhírűvé vált dán gyógyszergyártó óriás, a Novo Nordisk ellen indítandó perükhöz csatlakozhatnak azok a részvényesek, akiket a gyanú szerint akár tudatlanul, akár szándékosan megkárosítottak a kommunikációjukkal.
Azok jelentkezhetnek, akik a Novo Nordisk New York-i tőzsdén (NYSE) jegyzett részvényeivel rendelkeztek egy meghatározott időszakban, amelynek a végén brutálisan esett a cég árfolyama, ezzel mélybe rántva a befektetett dollármilliárdokat.
Miután a részvényárfolyam azóta sem talált magára, és esély sem látszik a helyzet javulására, valós, realizált kár érte azokat, akik a zuhanástól megrettenve sietve kiszálltak, apró(bb) pénzzé tették a befektetésüket. Vagy fáziskéséssel nyelték le a keserű pirulát. Akik ezt nem tették meg, azok most is ülnek a slamasztikában, reménykedve abban, hogy
súlycsökkentő készítmények gyártója talán egyszer majd ledolgozza kapitális árfolyamveszteségét. Akik a tavaly júliusig tartó hegymenet csúcspontján – amikor 640 milliárd dollárt ért a dán társaság – kiszálltak, most ismét vállon veregethetik magukat bölcs döntésükért.
A New York-i székhelyű Levi & Korsinsky ügyvédi iroda már benyújtotta követelését, amelynek lényege, hogy az alperes cég térítse meg azon Novo-befektetők veszteségét, akiknek 2025. május 7. és 2025. július 28. között kárt okozott. Szeptember 30-ig várják a perhez csatlakozni kívánókat.
A felperesek képviseletében arra hivatkoznak, hogy a dánok – túlnyomórészt megalapozatlanul – rendkívül pozitív kijelentéseket tettek a befektetőknek, miközben lényeges kedvezőtlen tényeket hallgattak el a Novo Nordisk növekedési potenciáljának valódi állapotáról.
Nevezetesen, hogy a Novo túl optimista képet festett a GLP-1 alapú gyógyszerek piacáról, amelynek egyik meghatározó szereplőjének számít. A GLP-1 természetes hormon az étvágy és a vércukorszint szabályozásában vesz részt, elősegíti a teltségérzetet és fokozza az inzulin felszabadulását. A GLP-1 hatását váltják ki a szemaglutid hatóanyagú készítmények, az Ozempic és a Wegovy is.
A Novo emellett nem számolt azzal eséllyel, hogy a személyre szabott, gyógyszertárban legálisan kevert (compounded) súlycsökkentő változatok továbbra is elérhetők maradnak, ezeknek a forgalomban hagyása viszont lényegesen csökkenti az említett gyógyszerek forgalmát, ezzel a Novo Nordisk bevételét.
A dánok egyúttal túlzottan bíztak abban, hogy a betegek ezekről az úgynevezett copycat változatokról majd automatikusan az általuk gyártott drága, márkás gyógyszerekre váltanak. Végezetül a Novo Nordisk a teljes piac nagyságát és ebben saját piaci részesedésének növelési lehetőségét is erősen túlbecsülte.
Hogy ezek az állítások mennyire állnak meg a bíróság előtt, az az akár évekig is elhúzódó bizonyítási eljárásban dől el. Az viszont tény, hogy a Novo Nordisk a második negyedévről szóló gyorsjelentésének augusztus 6-i publikálását megelőzően, július 28-án profitfigyelmeztetést adott ki, ebben csökkentette a második fél évre várható forgalomra és nyereségre vonatkozó előrejelzéseit.
A vállalat ezt mind a Wegovy, mind az Ozempic esetében a 2025 második felére vonatkozó alacsonyabb növekedési várakozásokkal magyarázta, a kereslet eltérítéséért a gyógyszertári keverésű olcsó GLP-1 vegyületek tartós használata mellett a vártnál lassabb piaci terjeszkedést és az erősödő versenyt okolva.
S hogy mi következett ezután? Drámai esés, a Novo Nordisk árfolyama a bejelentését megelőző kereskedési napon elért 69 dolláros záróáráról másnap 53,94 dollárig szakadt, ami 21,83 százalékos zuhanásnak felelt meg.
Ezeknek az egyelőre nem számszerűsített veszteségeknek a megtérítését követelik a bíróságon a felperesek. Az biztos, hogy a sokkhatást kiváltó hírre 100 milliárd dollárt meghaladó mértékben csökkent a Novo Nordisk tőzsdei értéke.
